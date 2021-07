Récolte de miel catastrophique dans les Vosges

Sarah Holtzmann exploite 300 ruches à Moussey près de Saint-Dié-Des-Vosges. "Depuis 14 ans que je pratique cette activité à titre professionnel, je n'ai jamais connu d'année aussi catastrophique" s'alarme l'apicultrice. Une production réduite à sa plus simple expression. "En temps normal on serait déjà à la 4ème récolte, celle du miel de montagne et là rien" poursuit Sarah Holtzmann. A peine quatre kilos par ruche contre 20 à 30 kilos les années précédentes.

Dans les prairies les fleurs manquent de nectar, et la pluie empêche les abeilles de sortir. Le manque de nourriture influe sur les pontes de la reine, ce qui réduit d'autant le nombre de travailleuses dans les colonies. "Avec le peu de miel produit, je doit nourrir les abeilles pour assurer leur survie et préserver l'avenir" souligne Catherine Thiry qui possède une soixantaine de ruches sur les hauteurs d'Epinal.

Conséquence, les producteurs vivent sur les stocks accumulés notamment l'année dernière. Une année record avec des volumes de production doublés. Les prix au kilo qui sont restés stables sur une longue période, devraient connaître des hausses. "Pour le miel le plus demandé, le miel de sapin des Vosges, je viens d'augmenter de deux euros le prix au kilo" précise Sarah Holtzmann qui ajoute que cette année il n'y aura pas de récolte de ce miel de sapin.