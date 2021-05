Récolte de miel de printemps : une année catastrophique en Lorraine

La récolte de miel en ce printemps 2021 s'annonce catastrophique. "Quand on compare avec l'an dernier, 2020 c'était magnifique !" souligne Hubert Durut, président du syndicat Api-Est, qui regroupe 370 apiculteurs - amateurs pour la très grande majorité - basés essentiellement en Meurthe-et-Moselle. "Les apiculteurs qui ont commencé en 2020 ont mangé leur pain blanc. Et cette année, l'atterrissage est difficile !"

En cause ? La météo de ces dernières semaines : gelées, pluie, grêle, froid. Les abeilles ne sortent plus butiner et lorsqu'une éclaircie se présente, elles ne trouvent pas suffisamment de nectar dans les fleurs. "Les abeilles crient famine ! Elles puisent dans leurs réserves et au bout, peuvent mourir de faim", poursuit Hubert Durut.

Les abeilles crient famine !

Les ruches, au pied des mirabelliers © Radio France - Isabelle Baudriller

Pas de mortalité dans les ruches de la famille Coche, installée à Laneuvelotte. Mais Hervé, Sylvie et leur fils Rémy, à la tête de 700 ruches en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges, s'attendent à une production qui n'ira pas au-delà du tiers d'une récolte habituelle. "Là, vous voyez un peu de miel sur le cadre au milieu, mais c'est loin d'être rempli. Il y a peut-être 4-5 kg de miel au lieu d'avoir 15 kg", souligne Hervé Coche.

La famille Coche, Hervé, Sylvie et leur fils Rémy © Radio France - Isabelle Baudriller

Les abeilles sont bien là mais le miel, lui, est peu présent dans les cadres © Radio France - Isabelle Baudriller

Une récolte de miel d'acacia anéantie

Autre difficulté : "Le miel de printemps est un miel crémeux qui fige. Et là, il est déjà en train de figer dans les cadres. Ça veut dire qu'on n'arrivera plus à l'extraire dans les machines. C'est dû aux températures fraîches qu'on a actuellement".

Après le miel de printemps, vient la récolte du miel d'acacia. "Cette deuxième récolte qu'on peut faire en Lorraine est déjà anéantie", prévient Hervé Coche. Les acacias ont gelé, il n'y aura pas de floraison.