Récolte des olives historiquement faible et précoce dans le sud de la France

Du jamais vu en ce début octobre : la récolte des olives est déjà presque terminée. « Nous avons commencé dès le 15 septembre, avec un mois d’avance. C’est totalement exceptionnel », explique Victor Planes, producteur d’huile au Moulin Saint-Pierre de Millas.

Le réchauffement climatique n’explique pas tout, même si année après année, les récoltes sont sans cesse plus précoces. Les fortes précipitations du printemps sont également en cause : « les pluies ont lessivé les arbres de leur pollen, et la moitié de la production a été perdue. Quand les arbres sont moins chargés, les olives mûrissent plus vite. »

Le constat est identique dans tout le sud de la France, du Roussillon à la Provence. Dans l’Aude, certains ont perdu jusqu’à 90% de leur production. « Les prix risquent d’augmenter un peu cette année, reconnait Victor Planes. Et cette année, nous allons abandonner les ventes à l’international et privilégier nos boutiques en vente directe. De toute façon, impossible d’exporter de l’huile si nous n’en avons pas… ».

La mauvaise météo du printemps a fait chuter la production d'huile d'olive © Radio France - Francois David

Moins nombreuses, les olives sont en revanche plus grosses et plus charnues. Aussitôt cueillies, elles sont nettoyées, broyées, malaxées puis centrifugées. Moins de deux heures plus tard, les machines libèrent les premières gouttes d’huile. Et Victor Planes peut savourer le travail de toute une année.

« Ce moment, nous l’attendons toute la saison avec impatience. Pendant des mois, nous travaillons sur les arbres, nous les taillons, nous les chouchoutons. Et là, c’est notre récompense ! », s’enthousiasme le producteur en dégustant une pleine cuillerée de cette huile encore tiède : « elle est très douce cette année – peut-être parce qu’elle a mûri plus vite - légère, très fruitée, avec un côté un peu végétal ».

Reste maintenant à faire décanter et filtrer la production avant de la mettre en bouteille. La cuvée 2020 sera disponible en boutique dès le mois de décembre. Et comme chaque année, le Moulin Saint-Pierre de Millas sera présent au Salon de l’agriculture de Paris, dans l’espoir de décrocher une énième médaille au concours général agricole.