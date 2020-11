Reconfinement : pas d'effet, pour l'instant, sur la pêche en Normandie

Les bonnes nouvelles sont rares en ces temps moroses de crise sanitaire et économique. En Normandie, le secteur de la pêche semble épargné en ce début du mois de novembre. C'est ce que nous a confié sur France Bleu Normandie, Jérôme Vicquelin, patron-pêcheur de l'Alliance, chalutier basé à Port-en-Bessin dans le Calvados : "on a eu une journée de flou au lendemain de l'annonce du reconfinement. Mais étrangement, on n'en subit pas les conséquences".

Au printemps dernier, les prix s'étaient effondrés lors du premier confinement. Pas cette fois. "Là, les cours du poisson sont plus que corrects voir même extraordinaires, s'enthousiasme Jérôme Vicquelin. Dès qu'il y a un peu moins d'apport, en raison notamment du mauvais temps, les prix sont hauts. Et dès qu'il refait beau, les cours baissent de nouveau." Et le soleil a justement fait son retour en Normandie, de nombreux bateaux vont donc se retrouver en mer.

Et dès lundi prochain, car la pêche à la coquille va ouvrir en Baie de Seine dont la ressource est abondante cette année encore. "Cette ouverture est intéressante pour nous les chalutiers, car pas mal de petits bateaux vont aller en Baie de Seine. Nous, on pourra prendre le large pour pêcher le poisson et ça fera encore moins d'apports sur les marchés. On espère que les cours resteront corrects."

Plus de débouchés dans les restaurants

L'un des débouchés de la pêche normande est la restauration. Mais en raison du reconfinement, les restaurants sont fermés. "Cela représente environ 10% de notre vente, précise l'armateur de l'Alliance. C'est toujours une perte, c'est sûr. En plus on travail beaucoup avec les chefs étoilés de la région. Et ils sont nombreux. Mais ces pertes sont compensées, pour l'instant, par la hausse des prix du poissons qui sont ensuite vendus sur les étals des marchés de Normandie, dans les ports et la grande distribution."

Cela pourrait devenir plus problématique si les restaurants restent fermés dans la durée. "Mais ils seront ouverts à Noël, espère Jérôme Vicquelin. Il faut être prudent là, pendant trois semaines. On fait attention aux respect du confinement et des gestes barrières. Nous le faisons à bord et à terre. Et puis on verra bien. Il faut être patient. De toute façon, la pêche a toujours été un métier d'incertitude. Mais on y croit." D'autant plus que pendant la période de fêtes de fin d'année, les prix pratiqués sont généralement élevés et très rémunérateurs pour les pêcheurs. "Ce sont les bons mois pour nous, novembre, décembre et janvier."