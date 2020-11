La préfecture maritime de l'Atlantique a détaillé, lundi 2 novembre, les activités maritimes et nautiques qui sont autorisées sur le littoral en cette période de reconfinement. Les activités de loisirs sont interdites.

Reconfinement : quelles sont les activités maritimes et nautiques autorisées dans le Grand Ouest ?

Quelles sont les activités maritimes et nautiques qui restent autorisées pendant la période de reconfinement ? C'est pour répondre à cette question que la préfecture maritime de l'Atlantique a publié, lundi 2 novembre, un communiqué détaillant ce qui est interdit et ce qui ne l'est pas dans le cadre des nouvelles mesures destinées à lutter contre l'épidémie de coronavirus.

Ce qui est autorisé

Les activités nautiques, si elles sont pratiquées "par des sportifs professionnels et de haut niveau", restent autorisées, précise la préfecture maritime. Cette autorisation est aussi valable pour les personnes qui ont une prescription médicale ou un handicap reconnu. De mêmes, toutes les activités qui sont organisées dans un cadre scolaire, périscolaire ou pour une formation universitaire sont toujours possibles.

Par ailleurs, la navigation reste autorisée pour certains motifs spécifiques, comme la mise en hivernage ou la vérification des lignes de mouillages des navires de plaisances mouillés hors des ports maritimes. La navigation est aussi possible si elle répond à un motif personnel impérieux.

Enfin, les activités professionnelles en mer restent, comme le travail sur tout le territoire, autorisées. De la même manière, le transport de passager est possible (dans le cadre du décret pris jeudi 29 octobre) et les missions de service public ou de sauvetage peuvent toujours avoir lieu.

Ce qui est interdit

La préfecture maritime de l'Atlantique rappelle que les loisirs nautiques, la plaisance et la plongée sont interdites pendant toute la durée du reconfinement. Les manifestations nautiques le sont aussi, sauf si elles concernent le maintien de l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau. "Chaque opération de secours en mer peut représenter une victime en plus à prendre en charge par des services hospitaliers actuellement en première ligne pour combattre l'épidémie", rappelle la préfecture dans son communiqué.

Elle prévient également les contrevenant : "Des contrôles seront réalisés par les services de l'Etat pour veiller à la bonne application de ces règles en mer." Et des sanctions sont à prévoir pour ceux qui ne respecteront pas les règles.