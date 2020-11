Reconfinement : une cellule de crise activée par la Chambre d'agriculture de l'Hérault

La Chambre d'agriculture de l'Hérault met en place suite au nouveau confinement une cellule de crise "COVID_19" pour répondre à tous les problèmes et questions relatifs à la gestion de l’entreprise agricole. Un numéro de téléphone et une adresse mail sont à disposition des agricultueurs : le 04 67 20 88 17 et celluledecrise@herault.chambagri.fr. Cette cellule permet aussi de faire remonter les difficultés rencontrées au sujet des travaux entrepris dans les exploitations mais aussi pour la commercialisation ou les relations externes. La Chambre d’agriculture qui assure que tous ses services confineront de fonctionner pendant cette période de confinement.