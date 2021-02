Reconnaissance de calamité agricole pour neuf communes de l'Hérault

Neuf communes de l'Hérault (Laroque et huit communes du pic Saint-Loup) obtiennent la reconnaissance de calamité agricole pour les dégâts engendrés par les fortes pluies des 19 et 20 septembre dernier.

C'est le secteur autour du pic Saint Loup dans l'Hérault qui a été touché par le violent épisode méditerranéen des 19 et 20 septembre 2020. Des pluies diluviennes tombées dans la soirée avaient provoqué des inondations dans une dizaine d'habitations de Saint-Mathieu-de-Tréviers et avaient touché des vignes et espaces agricoles de plusieurs communes. Des pieds de vignes, des clôtures, des palissages ont été arrachés. Pour Laroque, l’inondation est due à la montée rapide et au débordement du fleuve Hérault.

La reconnaissance pour calamité agricole est officiellement reconnue pour neuf communes :

Cazevieille

Claret

Laroque

Lauret

Mas-de-Londres

Saint-Jean-de-Cuculles

Saint-Mathieu-de-Tréviers

Sauteyrargues

Valflaunès

Les exploitants agricoles concernés peuvent déposer, avant le 8 mars 2021 (cachet de la poste faisant foi), une demande par formulaire papier auprès de la Direction départementale des territoires et de la mer de l'Hérault (DDTM 34). Le formulaire est disponible sur le site internet des services de l’État .