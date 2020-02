Record des ventes de crémant d'Alsace en 2019, plus de 35 millions de bouteilles vendues

Une année 2019 record pour les ventes de crémant d'Alsace. Plus de 35 millions de bouteilles ont été vendues en France et à l'export. Jamais encore, les fines bulles alsaciennes n'avaient franchi la barre des 35 millions. Les producteurs sabrent le crémant !

C'est historique ! Le crémant d'Alsace a battu des records de vente en 2019. Elles enregistrent un peu plus de 35 millions de bouteilles vendues soit près de 35 millions 100.000.

C'est 35 millions 93.067 bouteilles s'amuse Olivier Sohler, le directeur du syndicat des producteurs de crémant d'Alsace.

Une belle hausse des vente en France, mais aussi aux Etats-Unis

Les ventes représentent une hausse 6,8% par rapport à 2018, avec + 2,6% pour l'export et + 7,9% pour la France. La Belgique, l'Allemagne et les Etats-Unis sont les trois pays où le crémant s'exporte plus.

Aux Etats-Unis, il y a une hausse de 14% des ventes. Parmi les raisons de ce succès : une meilleure qualité des crémants, une meilleure mise en valeur de ces vins effervescents alsaciens et une plus grosse progression des volumes, avec 3 belles récoltes ces dernières années .

Parmi les vins d'Alsace, la part du crémant est désormais de 28,8%, du jamais vu.