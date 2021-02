Record mondial pour une vache de race Limousine vendue 299.000 euros en Angleterre

Jamais une vache de race Limousine n'avait atteint un tel prix : Posh Spice, une vache Limousine élevée dans le centre de l'Angleterre, a été vendue pour 262.000 livres sterling, soit 299.000 euros lors d'une vente aux enchères organisée ce jeudi. D'après la société britannique d'éleveurs de vaches Limousines, c'est un prix deux fois plus élevé que le record britannique et européen et c'est, du même coup, un record du monde. Un chiffre qui laisse surement certains éleveurs rêveurs, même si la réalité du marché est bien moins enthousiasmante.

"On n'a jamais vu ça en France et ça n'arrivera jamais" - Olivier Rambert, d'Interlim

Cette génisse baptisée Posh Spice, comme le surnom de Victoria Beckham, l'une des chanteuses du célèbre groupe pop Les Spice Girls, a été élevée dans le Shropshire, dans le centre de l'Angleterre. Sa propriétaire a déclaré à la BBC que cette vente était "comme gagner à la loterie". Un jackpot qu'elle doit à des spéculateurs comme on en voit typiquement en Angleterre, mais pas en France analyse Olivier Rambert, responsable commercial d’Interlim, qui vend des bêtes au Pôle de Lanaud, le berceau de la race Limousine, près de Limoges.

Il n'a jamais vu les enchères monter si haut en France et il estime que "ça n'arrivera jamais", ce dont il ne se plaint pas. "Comme vendeur, j'aurais sans doute un peu de mal à dormir, car il ne faut pas que l'animal soit stérile, compte tenu du prix. Voilà, on a une Lamborghini, mais il ne faut surtout pas que le moteur soit celui d'une 4L !"

Un coup de marketing pour la race Limousine

Olivier Rambert reconnaît que cette vente record a l'avantage de faire parler de la race Limousine, mais il déplore dans le même temps un "non-sens économique" et une opération qui occulte une réalité bien moins reluisante pour la filière.

"C'est un gros coup de pub, un gros coup marketing, mais qu'il faut déconnecter d'un contexte agricole assez difficile en ce moment. Nous on a beaucoup de mal à vendre nos broutards sur l'Italie et beaucoup de mal à vendre nos vaches de réforme à la viande. Les marchés sont compliqués." Et pour les reproductrices vendues aux enchères en France, les prix peuvent grimper, dans de rares cas, jusqu’à 10.000 euros pour des femelles très haut de gamme, soit 30 fois moins que le record établi par Posh Spice.

Le responsable commercial d’Interlim est pourtant catégorique : chez nous on a des vaches de race Limousine "au moins aussi bonnes, voire meilleures" que celle qui vient de pulvériser le record mondial. Une génisse qui a d'ailleurs sûrement du sang français dans les veines si on remonte de 20 ou 25 ans dans son arbre généalogique. Assez logique pour une vache de race Limousine issue d’une lignée déjà détentrice de nombreux records.