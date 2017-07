Premier record national de tonte de moutons enregistré au Dorat

Deux Haut-viennois ont enregistré le premier record national de tonte de moutons au Dorat ce samedi. Ils devaient tondre au moins 1000 bêtes de 6 heures à 18 heures et ont dépassé de loin l'objectif prévu.

Ce n'est finalement pas 1000 moutons que Christophe Riffaud et Julien Dincq ont tondu mais 1328. Pendant 12 heures, de 6h ce samedi matin à 18h, les deux hommes, originaires du Dorat et de Bellac, ont enchaîné les tontes pendant cinq sessions. Ils avaient déjà atteint l'objectif initial de 1000 bêtes à 15h30. Pour comparaison, le record mondial est détenu par deux Néo-zélandais avec un peu plus de 1600 moutons tondus.

Record national de tonte de moutons enregistré samedi 8 juillet au Dorat. - AMTM - Phoebus communication

Ce record national est le premier enregistré en France. L'événement avait également pour but de montrer la progression des techniques de tonte françaises à deux ans du mondial de tonte qu’accueillera le Dorat en 2019.

Les deux tondeurs Haut-viennois lors de la quatrième et avant-dernière session de tonte. - AMTM

Les animaux venaient de six fermes dans un rayon de 40 kilomètres autour du Dorat. Elles sont arrivées au fur et à mesures puis réacheminées chez elles après leur tonte. La laine récoltée sera vendue par les différents propriétaires.