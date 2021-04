VIDÉOS - Records de froid en Vaucluse

Les températures ont battu des records négatifs cette nuit en Vaucluse: le thermomètre est descendu à -10° à Sault et -4° à Cairanne. Les agriculteurs s'inquiètent des conséquences pour les arbres fruitiers.

Le Vaucluse a battu des records de froid dans la nuit du 7 au 8 avril 2021. Le CRIIAM (Centre de Ressource et d’Innovation pour l’Irrigation et l’Agrométéorologie, en région Sud) a relevé -10,1 degrés à Sault à 7 heures. La température la plus basse datait de 1991 avec seulement 6,5 degrés. À Cairanne, le record a également été battu avec -6 ,4 degrés.

Records de froid pulvérisés avant la pluie

Le CRIIAM parle de records de froid tardif pulvérisés la nuit dernière. La tendance est au redoux pour les prochaines nuits avec l'arrivée de pluie dans le week-end. Celle-ci est nécessaire pour recharger les sols très secs. Le président de Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier publie sur Twitter des photos envoyés par des agriculteurs de la région.

À Lagnes, une internaute rend hommage aux agriculteurs qui ont passé la nuit à allumer des bougies dans leurs cultures pour protéger les arbres fruitiers et les vignes du gel.

