On recrute en ce moment dans l'Yonne des vendangeurs pour septembre

Auxerre, France

Ce mardi matin à l'agence Pole Emploi d'Auxerre, la FDSEA était présente pour donner des renseignements sur les vendanges et recueillir les premières inscriptions. Une dizaine de personnes se sont présentées.

Plus d'une centaine de postes dans l'Yonne

Il y a beaucoup de postes à pourvoir explique France Lahutte animatrice à la FDSEA de l'Yonne : " j'ai une centaine d'offres à pourvoir tout de suite pour travailler à partir du 10 septembre dans les vignes pour deux à trois semaines. Cela s'adresse à _tout le monde_, aux jeunes couples, à des étudiants, à des retraités ou même pour des gens qui posent des congés puisque l'on a la capacité d'avoir des contrats vendanges donc c'est possible de le faire pendant ses vacances."

On peut cumuler RSA et vendanges

"La nouveauté cette année" souligne France Lahutte "concerne les personnes bénéficiant du RSA. Elles peuvent cumuler RSA et le salaire des vendanges. C'est tout bénéfice ."

Le point noir c'est la mobilité

Pourtant comme chaque année, les candidats sont trop peu nombreux. La raison principale est le manque de mobilité explique France Lahutte : " C'est un vrai point noir, on a une difficulté pour aller jusque dans les domaines viticoles même si certains gros domaines de Chablis mettent en place des navettes. Malheureusement ça ne suffit pas. On a beaucoup de gens sur Auxerre qui n'ont pas la possibilité d'aller jusqu'à Chablis. _Quand on a ni permis ni véhicule, c'est plus difficile_. Tous les petits domaines qui ont besoin de bras n'ont pas les moyens de mettre en place des navettes. Tous les postes ne sont pas pourvus."

La FDSEA sera à nouveau présente jeudi 8 Aout à Pole Emploi à Auxerre de 10h à 12h pour accueillir les candidats aux vendanges.

Les vendanges sont censées débuter aux alentours du 10 septembre pour le Chablis notamment.