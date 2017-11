Récupération et valorisation des plastiques agricoles : la mission de récupagrie

Il existe en Vaucluse une association qui est en pointe dans le domaine de la récupération des plastiques agricoles : c'est récupagrie. Crée il y a 11 ans dans les Sorgues du Comtat par 25 exploitants agricoles de Monteux, Pernes et Entraigues elle compte aujourd'hui 150 membres.

Récupagrie récupère et recycle 1500 tonnes de plastiques agricoles chaque année.

Grâce à la filière mise en place par le monde agricole, des distributeurs et les fabricants ces plastiques qui font les serres, les tunnels de forçage,les paillage et les gouttes à goutte sont transformés en de nouveau produits comme des sacs pour le recyclage, à l’image de ceux que l'on distribue dans nos villes et nos campagnes.

L'association vient de fêter ses 10 ans d'existence.

Le bureau de Récupagrie lors des discours © Radio France - Jean-Pierre Burlet

Récupagrie est numéro 1 dans ce domaine en Vaucluse

La France est le leader mondial dans ce domaine et le Vaucluse numéro 1 en Provence Alpes côte d'azur.

Reportage :

Récupagrie numéro 1 du recyclage des plastiques agricoles Copier