Réécoutez Place Publique : "Comment l'agriculture doit s'adapter face au dérèglement climatique ?"

Journée spéciale depuis le Salon de l'agriculture ce mercredi 1er mars sur France Bleu Mayenne. Après une matinale riche en invités, Place publique, l'émission mensuelle de débat de la radio, était organisée avec un thème : Comment l'agriculture doit s'adapter face au dérèglement climatique ?

►► Réécoutez le débat avec Aurélien Leray, éleveur laitier à Chanteloup près de Rennes et président national des Civam (Centres d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural), Stéphane Guioullier, exploitant agricole à Renazé et président de la Chambre d'agriculture de la Mayenne, Cyrielle Denhartigh, responsable agriculture et alimentation au Réseau Action Climat France et Christian Huygue, directeur scientifique agriculture à l’Inrae.

