Réforme de l'assurance récolte : ce qu'attendent les viticulteurs de l'Yonne

Les députés se penchent à partir de ce mercredi 12 janvier sur la refonte de l’assurance récolte, visant à mieux indemniser les agriculteurs face à des calamités climatiques de plus en plus fréquentes. Une refonte de l'indemnisation des pertes agricoles qui intervient après la catastrophe du printemps dernier où un épisode sévère de gel tardif a provoqué en moyenne 70 % de dégâts dans les vignes de l'Yonne. "C'était un cataclysme. Moi, je fais du vin rouge et ça va jusqu'à 80, 90% de pertes. Il y aucune exploitation qui peut tenir à ce rythme-là" confesse, un brin désabusé, Christophe Ferrari, vigneron installé à Irancy (Yonne) depuis 35 ans.

Présenté en Conseil des ministres début décembre la réforme prévoit que les agriculteurs assument sur leurs propres deniers les pertes les plus modestes (jusqu'à 20%). Les assurances prendraient ensuite le relais jusqu'à un seuil encore à définir. Au-delà, pour un événement exceptionnel, l'Etat interviendrait, avec des indemnités plus importantes pour les assurés.

Seuls 30% des viticulteurs de l'Yonne sont assurés aujourd'hui

L'objectif du gouvernement ? Que davantage de viticulteurs soient assurés. Le problème étant que "ça coûte beaucoup trop cher"" selon plusieurs vignerons qui évaluent les risques et prennent la décision d'être couvert ou non. "Aujourd'hui, avec la multiplication des aléas climatiques, de moins en moins de collègues font le choix d'assurer leurs vignes. Le problème, c'est que le risque n'est plus supportés pas assez de monde" estime Christophe Ferrari. C'est alors tout le système assurantiel qui serait alors condamné. Et plus on a de petites récoltes, moins on est indemnisé selon les méthodes de calcul du système actuel. "On est donc plus suffisamment protégé par rapport aux dépenses qui doivent toujours être engagées" conclue le vigneron d'Irancy.

Le projet de loi présenté par le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie le 1er décembre dernier vise à encourager les agriculteurs à souscrire à des assurances. Même en cas de pertes lourdes, les non-assurés seront nettement moins indemnisés. L'Etat promet - pour les assurés - une meilleure indemnisation des dégâts, des délais plus courts pour la prise en charges, et des démarches simplifiés avec la mise en place d'un guichet unique.

Une assurance récolte devenue inadaptée

Mais c'est tout le système d'indemnisation qu'il faut revoir selon lui. Adrien Michaut, président du Syndicat de défense de l'appellation Chablis (SDAC), abonde dans ce sens : "c'est bien que l'Etat prenne conscience qu'il faut modifier cette assurance récolte qui n'est plus du tout adaptée aux aléas que l'on subit depuis de nombreuses années".

"Ce que l'on attend, c'est que la méthode de calcul soit revue" lâche-t-il. Actuellement, ce sont les cinq dernière années qui sont prise en compte, à l’exception du pire et du meilleur résultat, pour le calcul des pertes de récolte. Une moyenne qui à cause des différents aléas climatiques récents continuent de baisser années après années. "Du coup, ça ne vaut pas le coup de s'assurer. L'assurance nous coûte trop chère par rapport à ce qu'on peut être indemnisé" selon le président du SDAC. Et avec une année 2021 catastrophique, une augmentation des cotisations entre +15 et +25 % est d'ores et déjà attendue pour cette année 2022.

Le gouvernement souhaite que ce projet de loi puisse boucler son parcours parlementaire d’ici à la fin de la législature, en vue d’une entrée en vigueur au 1er janvier 2023.