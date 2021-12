Réforme de l'assurance récolte : des vignerons du Bordelais satisfaits mais aussi méfiants

Le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie a présenté ce mercredi en conseil des ministres un projet de réforme de l'assurance récolte qui prévoit de mieux accompagner les agriculteurs et notamment les viticulteurs face à la multiplication des aléas climatiques.

Le gel du printemps 2021 a touché 80 % du vignoble français, selon le Comité National des Interprofessions des Vins à appellation d'origine et à indication géographique.

"Nous attendions cette réforme de longue date", déclare d'emblée Bernard Farge, vigneron dans l'Entre-deux-Mers et président du Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux (CIVB). Alors que l'année 2021 a été marquée par un épisode catastrophique de gel au printemps dernier, un projet de réforme de l'assurance récolte a été présenté ce mercredi en conseil des ministres.

"On a eu une perte de 80 %" (Pierre Bosviel, vigneron à Cadillac)

"On ne peut que saluer le fait que l'Etat s'engage auprès des agriculteurs pour les aider face au changement climatique", réagit Nicolas Carreau, viticulteur à Cars en appellation Blayes Côtes de Bordeaux. Promise par Emmanuel Macron à l'automne, la réforme prévoit que les agriculteurs assument sur leurs propres deniers les pertes les plus modestes (jusqu'à 20%). Les assurances interviendraient ensuite jusqu'à un seuil à définir et l'Etat prendrait en charge les sinistres d'ampleur exceptionnelle.

Seuls 18% des agriculteurs sont assurés aujourd'hui

Le projet de loi présenté ce mercredi par Julien Denormandie vise aussi à encourager les agriculteurs à souscrire à des assurances. Même en cas de pertes lourdes, les non-assurés seront nettement moins indemnisés. Installé rive droite de la Garonne, dans l'Entre-deux-Mers, Romain Queyrins cultive et produit 22 hectares d'AOP Loupiac, un vin blanc de Bordeaux liquoreux touché de plein fouet par le gel d'avril dernier. Un aléa climatique contre lequel le jeune vigneron n'est pas assuré.

"Parce que ça coûte très cher" (Romain Queyrins, vigneron à Loupiac)

Le jeune viticulteur a fait le choix de s'assurer contre la grêle mais pas contre le gel car les tarifs des assureurs sont trop élevés. "Ce risque, je le prends dans la figure, ça a été une année catastrophique".

"Il faut en finir avec le système de malus dans les assurances"

Si les vignerons du bordelais saluent le doublement du fonds des calamités agricoles de 300 à 600 millions d'euros, ils se montrent en revanche plus circonspects quant au nouveau régime d'indemnisation. "Aujourd'hui, un viticulteur peut s'assurer sur la base des deux, trois ou cinq dernières années de récolte. S'il a eu plusieurs sinistres durant cette période, il a évidemment une référence qui est très faible, c'est la raison pour laquelle beaucoup de viticulteurs ont des difficultés à s'assurer", explique Bernard Farge, le président du CIVB.

"Devant la répétition des accidents climatiques extrêmes, les petites récoltes se multiplient mais le montant assuré est lui de plus en plus faible" (Nicolas Carreau, viticulteur à Cars)

"Dans le système actuel, résume Bernard Farge, il y a comme un malus, que les conducteurs automobiles connaissent bien, dès lors qu'un agriculteur a eu plusieurs sinistres. Sauf qu'un malus en automobile c'est souvent du à de la mauvaise conduite. Dans un sinistre climatique, ce n'est pas la faute des agriculteurs."

Les syndicats Coordination rural et Confédération paysanne ont déjà fait savoir qu'ils estiment que la réforme actuelle est trop favorable aux assureurs. Des compagnies d'assurances qui ont d'ailleurs annoncé une augmentation de leurs tarifs pour 2022. "Groupama notamment prévoit une hausse de primes de 10 à 15% pouvant approcher 25% pour la viticulture", indique Pascal Viné, directeur des relations institutionnelles du groupe interrogé par l'Agence France Presse.