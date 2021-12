Réforme de l'assurance récolte : une bonne nouvelle pour les agriculteurs en Côte-d'Or ?

France Bleu Bourgogne : seuls 18 % des agriculteurs ont souscrit à des assurances multirisques en France, c'est la même tendance en Côte-d'Or ?

Philippe Dubief : oui parce que le système fonctionne mal . Le déclenchement des indemnités est extrêmement difficile et sans rentrer dans les détails techniques, la franchise est de 30% et c'est vraiment les pertes exceptionnelles qui peuvent être prises en compte. Sauf qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement, lorsqu'on a une exploitation agricole, que de vouloir pérenniser son chiffre d'affaires et les aléas climatiques sont véritablement violents et récurrents. La production est en baisse et provoque des difficultés financières chez les producteurs.

Ce projet de réforme porté par le gouvernement, vous trouvez que c'est un bon texte ?

La route est encore longue parce que ça passe par des décrets, des ordonnances et surtout par un projet de loi de finances à l'automne. Et ne vous a pas échappé que nous sommes en élections présidentielle et législatives. L'esprit de la réforme montre de véritables signaux très forts, très importants et très favorables, parce qu'on comprend que l'agriculture et la souveraineté alimentaire sont aujourd'hui extrêmement importantes. On veut s'assurer que la franchise sera à 20%. Ce n'est pas encore acquis. Deuxième point, il faut que l'assurance ne porte pas sur l'ensemble de l'exploitation agricole, mais bien culture par culture, parce que vous pouvez très bien perdre tout votre blé sans qu'il y ait de conséquences sur le reste de l'exploitation par exemple.

Il faut penser à l'avenir parce qu'une exploitation sur deux en France - et en Côte d'Or, c'est exactement pareil - va se transmettre dans les 10 prochaines années et que je pense qu'il faut absolument protéger le renouvellement des générations. Les jeunes agriculteurs lorsqu'ils vont à la banque pour faire un emprunt, ils ont besoin d'être assurés climatiquement alors autant avoir une assurance climatique qui puisse leur apporter des solutions en cas de grave crise.