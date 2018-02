Les agriculteurs tourangeaux ont rendez-vous au Ministère de l'Agriculture ce lundi matin : un rendez-vous obtenu après les actions coup de poing la semaine dernière devant la Préfecture d'Indre-et-Loire et au péage de Monnaie. Ils veulent que le gouvernement revoit sa copie.

Indre-et-Loire, France

Une zone défavorisée simple c'est une zone où l'élevage et l'agriculture sont plus compliqués qu'ailleurs.

Ce classement permet aux agriculteurs qui se trouvent dans ces zones d'obtenir des aides européennes dont le calcul est très compliqué, mais peuvent aller de 5 000 à 15 000 euros selon différents critères sur l'exploitation.

Aujourd'hui en Touraine plus de 150 communes sont classées en zone défavorisée sur les 277 que comptent le département

La carte des zones défavorisées en Indre-et-Loire (source Préfecture 37) - DDT 37

L'Europe fait elle des économies sur le dos des agriculteurs tourangeaux et des autres départements ?

Malgré quelques petites modifications à la marge, cette carte date de 1976. Considéré comme obsolète, le périmètre des «zones défavorisées simples» est donc en cours de révision. Les nouvelles cartes sont censées entrer en vigueur le 1er janvier 2019.

"Depuis de longs mois, les Jeunes Agriculteurs 37, l’UDSEA et la chambre d’agriculture d’Indre et Loire travaillent, pour sauver un maximum de zones défavorisées simples, nous avons travaillé avec l’administration, rencontré les députés pour qu’ils plaident notre cause en haut lieux," explique Cédric Raguin le président des Jeunes Agriculteurs tourangeaux.

vendredi 9 février, la colère est monté d'un cran, les agriculteurs apprennent après une rencontre avec les élus nationaux et le Ministère de l’Agriculture, qu'il n'y aura pas de nouvelle zone mais de plus les Cantons de Loches et de Montrésor sortent du zonage.

les agriculteurs accusent un système de "vase communicant" entre la Touraine et l’Occitanie qui s'est fortement mobilisée dans les jours précédents. Résultat, disent les agriculteurs, pour pouvoir satisfaire les agriculteurs d'Occitanie sans agrandir la carte des zones défavorisées, il faut prendre aux autres régions "moins virulentes" : l’Indre et Loire et de nombreuses communes de la région Centre sortent donc de ce zonage.

Les agriculteurs lundi matin, les élus tourangeaux lundi après-midi : tous au Ministère de l’Agriculture

Avant ce rendez-vous, le Président des Jeunes Agriculteurs 37 a lancé un appel à toute la profession syndiquée ou pas à être vigilante car si rien ne sort de ce rendez-vous, il y aura de nouvelles mobilisations.

Sophie Auconie Députée UDI du Lochois et ex-députée européenne était ce lundi matin l'invitée de France Bleu Touraine