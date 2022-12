Régalez-vous au Marché fermier de Noël de la Chambre d’agriculture ce 23 décembre

Le marché de Noël de la chambre d'agriculture de Tourain e c'est une belle opportunité pour les consommateurs tourangeaux de venir préparer leurs tables de fêtes en venant rencontrer une trentaine de producteurs fermiers et des artisans locaux.

Vous y trouverez toute une gamme de produits locaux pour composer votre repass de fêtes de l’entrée au dessert avec : des volailles, de la viandede daim et de la charcuterie. Au menu des votre réveillon, il y aura des rillettes et des soupes de poissons de Loire ou encore des huîtres.

Pour votre plateau de fromages, du chèvre et du gouda de Touraine. Et pour les gourmadises, des glaces de la ferme, des poires tapées, du pain d’épices, du miel, des pâtisseries et des gâteaux de Noël, mais aussi des confitures ou encore des caramels. A consommer avec modération des bièrse artisanales, des rhums arrangés et des vins de Touraine.

Vous pourrez aussi remplir votre panier avec des escargots, des truffes et du safran de Touraine.

Pur déjeuner sur place, le foodtruck « La Gourmande » vous accueillera avec ses spécialités. Au menu : de délicieux burgers et frites élaborés à partir de produits locaux.

A l'occasion de ce marché, vous pourrez faire un geste solidaire en achetant du vin chaud et du cafés au profit de la Banque Alimentaire.

Pour simplifier vos achats, la chambre d'agriculture vous conseille de contacter les producteurs avant le marché afin de commander vos produits. Vous n’aurez plus qu’à les récupérer sur le marché le 23 décembre. Vous pouvez retrouver ici toute la liste des exposants.