Région de Guebwiller : une battue concertée des chasseurs samedi pour traquer les sangliers

panneau d'information à destination des promeneurs, randonneurs et VTtistes

Après Munster fin octobre, une nouvelle battue concertée est organisée par les chasseurs ce samedi, entre 8h30 et 15 heures cette fois-ci dans la région de Guebwiller. Cela concerne les communes d'Orschwihr, , Pfaffenheim, Rouffach, Soultzmatt, Wasserbourg, Westhalten et Osenbach.

L'objectif est de traquer les sangliers qui font de gros dégâts dans les champs des agriculteurs. Le secteur de Soultzmatt est moins touché que dans le reste du département, mais ça représente tout de même 24.000 euros de dégâts C'est le fruit d'une concertation menée depuis plusieurs mois entre les chasseurs et les agriculteurs. Des manifestations ont été organisées à plusieurs reprises par les exploitants dans le Haut-Rhin.

Climat plus favorable pour la chasse aux sangliers

La dernière battue du mois d'octobre dans le secteur de Munster a été décevante, avec seulement une douzaine de sangliers abattus. Mais la période semble plus propice à la chasse cette fois-ci. C'est le sentiment de Julien Hurth, adjudicataire de chasse à Westhalten et Osenbach et président du GIC 07.

"En cette période, il y a moins de feuilles, moins de couverts et les maïs ont été récoltés dans la plaine. Les animaux se réfugient en forêt et remontent dans les collines du piémont vosgien, c'est là bas que nous allons les traquer," détaille le chasseur.

Prudence si vous vous promenez dans ce secteur samedi

Les promeneurs sont invités à la prudence dans les zones de chasse, samedi entre 8h30 et 15 heures. Des panneaux seront installés, pour prévenir du danger. Une battue qui pourrait aussi se poursuivre dimanche.