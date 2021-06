Régionales: les agriculteurs bio de Bourgogne-Franche-Comté ne veulent pas finir "à poil"

Vous avez peut être vu ces derniers jours sur les réseaux sociaux des agriculteurs qui se photographient tout nus pour dénoncer la disparition programmée d'aides européennes. Cette réforme de la Politique Agricole Commune pourrait faire baisser d'un tiers le revenu des producteurs bio.

Alors est-ce que la région Bourgogne-Franche-Comté peut prendre le relais ? Les agriculteurs bio ont invité les représentants des candidats à en débattre lors d'une rencontre à Saint-Jean-de-Losne ce jeudi 3 juin. Philippe Camburet est céréalier dans l'Yonne, c'est aussi le président de la Fédération nationale d'agriculture biologique. Il demande aux futurs élus de donner un élan à ceux qui se lancent dans le bio:

"Avec cette reforme de la PAC , il reste aux Régions l'aide à l'installation des agriculteurs qui débutent dans le métier. Le choix de l'agriculture bio est fondamental, ça leur revient complètement."

Bref, les producteurs attendent un coup de pouce pour ne pas casser la dynamique. On compte aujourd'hui 694 fermes Bio ou en cours de conversion en Côte-d'Or. Un chiffre en progression de 12% sur un an. Laure Beauffigeau-Darphin s'est lancée il y a 4 ans dans la production de miel bio à Nuits Saint Georges. Elle possède une cinquantaine de ruches et une douzaine de vaches laitières, et elle estime que Le Conseil Régional peut en faire un peu plus:

"Dans certaine régions, il y a un complément d'aides pour les jeunes agriculteurs, mais cela n'existe pas en Bourgogne-Franche-Comté" déplore-t-elle.

Faut il aider ceux qui vendent plus cher ?

On peut aussi se poser la question : Faut il d'avantages d'aides et de subventions pour des producteurs qui vendent plus cher ? Régis est client d'une épicerie bio à Dijon. L'enseigne se vante de proposer des produits locaux et pour le jeune homme, la différence se voit aussi sur la facture: "Je reconnais que ce n'est pas à la portée de tout le monde. Pour certains produits cela va du simple au double, mais pour d'autres, c'est à peine une dizaine de centimes en plus. Ça reste intéressant."

Grace à nous l'eau est redevenue potable" -Laurence Henriot, agricultrice bio

Les agriculteurs bio veulent ils le beurre et l'argent du beurre ? Non répond Laurence Henriot qui fait de l’élevage et des céréales à Villebichot ,entre Nuits-Saint-Georges et Cîteaux "Si on se passe des pesticides, les rendements en céréales baissent de moitié, donc on est obligés de vendre deux fois plus cher. Mais on peut nous aider au titre de nos efforts pour la protection de l'environnement. Dans mon secteur , les élus ont dépensé des centaines de milliers d'euros pour purifier l'eau qui est captée en sous-sol. Hors ,depuis que mes associés et moi sommes passés en bio en 2011, l'eau est devenue potable sans traitements. Voila une raison de soutenir les agriculteurs bio."

L'an dernier 100 fermes bio ont mis la clé sous la porte en Bourgogne Franche Comté, mais il s'agit essentiellement de départs a la retraite. Autre chiffre marquant, le bio progresse fortement dans le monde du vin. En Côte-d'Or , 4 exploitations bio sur 10 sont des domaines viticoles.