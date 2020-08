Relance ECO : c'est parti pour les vendanges du Crémant dans l'Yonne

Les portes des caves de Bailly ouvrent leur porte aux producteurs de crémant.

Oui, les caves de Bailly ouvrent leur pressoir ce matin, c'est le plus gros de la production pour les caves. Quelques propriétaires débutent les vendanges notamment dans le coulangeois. Le plus gros commencera lundi prochain comme à Saint- Bris.

Ce sont des vendanges historiquement précoces

C'est du jamais vu ! Elles ont une douzaine de jours d'avance sur l'an dernier qui était déjà précoce. On avait commencé fin août l'an dernier. L'absence de froid l'hiver, un printemps chaud surtout en avril, un temps très chaud et très sec ces derniers jours ont permis d'accélérer la maturation. Il y a même des raisins grillés, surtout le pinot noir très sensible à la chaleur. Donc cela a provoqué des pertes de rendements. On attend peu de pluie . Le raisin est à maturité, on a pas le choix, il faut y aller.

Cela veut dire que la quantité sera moindre ?

Oui, moindre qu’espéré. On s'attendait à faire une belle récolte, ce sera sans doute mi figue mi raisin. Mais tant que l'on a pas vendangé quelques jours il est difficile de se prononcer.

La qualité en revanche devrait être au rendez-vous

Oui, quand on a des vendanges précoces, atteindre le degré de maturité idéal n'est pas un souci, ce n’est pas la même chose que lorsqu’on est en octobre avec des journées plus courtes et plus fraîches et des intempéries plus nombreuses, avec un peu de pourriture qui détériore la qualité.

On a aussi cette année le contexte sanitaire, comment attirer les saisonniers avec le protocole à respecter ?

Les dispositions sont prises avec des masques, du gel hydroalcoolique. On fera du covoiturage pas trop serré pour se rendre dans les parcelles. Cela veut dire plus de véhicules. Ce n'est pas mieux pour la planète mais plus sécurisant pour les vendangeurs. Les repas seront en plein air avec distanciation. Nous respectons les consignes de l’inter profession et des autorités administratives.

Il n' y a pas de problème pour recruter des vendangeurs ?

Moi j'ai bouclé mon équipe très rapidement. Il y a plus d'un mois et demi que je suis complet. On a plus de jeunes cet été. Les étudiants retournent à l’université en septembre octobre, ce qui nous prive de leur main d'oeuvre habituellement. Des collègues font aussi appel à des entreprises qui amènent des équipes de vendangeurs.