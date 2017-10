Relancé en Sarthe, le cornichon français cartonne !

Après la récolte estivale, les cornichons français arrivent dans les rayons des supermarchés. Le principal producteur qui participe à la relance de la filière est Sarthois. Pour faire face à la demande, Olivier Corbin va doubler sa surface de culture dans son exploitation de Dollon.

Deux recettes: l'une "à l'estragon", l'autre "aigre doux". Pas de conservateur. Les derniers pots de 210 grammes, commercialisés sous la marque "Le jardin d'Orante" sortent des chaînes de conditionnement de l'usine Reitzel de Connerré. Ces cornichons français vont se retrouver dans les tous prochains jours dans les rayons des supermarchés, se réjouit Vanessa Corbin, agricultrice avec son mari à Dollon: "la première chose que l'on fait quand on entre dans une grande surface, c'est d'aller voir les cornichons! Constater que ce sont les nôtres, c'est génial, c'est fantastique!" La Sarthoise qui a contribué à relancer la filière ne cache pas son émotion: "on ne va pas dire qu'on a les larmes aux yeux mais presque!"

ARCHIVE: un Sarthois relance la production de cornichons français

Vanessa et Olivier Corbin se sont remis à cultiver des cornichons à grande échelle en 2016. Pour leur deuxième récolte, l'été dernier, les rendements ont été bons. Malgré la météo mitigée de la fin du mois de juillet, le couple d'agriculteurs a ramassé, à la main, avec le renfort d'une soixantaine de saisonniers, 25 tonnes de cornichons sur leur quatre hectares de culture. A eux seuls, il récoltent la moitié de ces cornichons français. Quatre autres cultivateurs se sont lancés dans l'aventure, dans le département voisin du Loir-et-Cher. Malgré leur production à eux cinq de 400.000 pots soit environ 20 tonnes, ils sont très loin de satisfaire la demande, les Français mangeant 22.000 tonnes de cornichons par an!

Doubler la production l'année prochaine!

Même s'ils sont vendus 30% plus chers que ceux cultivés en Inde (de très loin les plus nombreux), ces cornichons français partent vite et bien, à tel point qu'il n'y en a pas toute l'année dans les rayons des supermarchés. C'est la raison pour laquelle Olivier Corbin a décidé de doubler sa production au printemps prochain. Il se dit certain de l'écouler: "en 2018, on espère récolter 120 à 150 tonnes de cornichons. Les consommateurs sont demandeurs de produits français". Olivier Corbin estime, de surcroît, qu'avec ses collègues, il est compétitif: "nous avons un prix encore accessible. Quand on connaît le coût de la main d'oeuvre indienne qui est peut-être dix à quinze fois moins élevée, au final, nous ne sommes pas si chers que cela!". Les cinq agriculteurs qui ont relancé la filière espèrent cultiver 5% des cornichons vendus en France d'ici 5 ans.