Rencontre avec d'anciens braconniers de la Sorgue

Alors que les températures dépassent les 30 degrés en Vaucluse, les pêcheurs se pressent le long des cours d'eau. Parmi eux, il y en a qui n'ont pas toujours respecté les règles.

Avec cette chaleur et ce beau temps, pourquoi ne pas aller à la pêche au bord des cours d'eau vauclusien ? Mais attention, pensez à vous munir de votre permis de pêche. D'ailleurs, si vous n'êtes qu'un pêcheur occasionnel, il existe des permis de pêche journaliers. De leur côté, les gardes-pêche veillent au grain. Mais il y a quelques décennies, ils étaient moins nombreux et la Sorgue était le royaume des braconniers.

Du braconnier repenti...

En quelques années, Jo Moretti est devenu l'historien du braconnage dans la Sorgue. Et pour cause, il en a été un en son temps : "Je pêchais à la main des grosses truites farios, il fallait faire attention à pas se faire prendre et puis après j'allais les revendre dans les auberges." Et ce pour le plus grand bonheur des restaurateurs :"Ils étaient bien contents de cuisiner des poissons de la Sorgue, même s'ils n'avaient pas le droit !" Et si Jo Moretti se contentait d'attraper les truites à la main, ce n'était pas le cas de tous les braconniers. "A l'époque ils utilisaient des nasses, ils pêchaient à la fourche, à la fitchouille qui est une fourche à sept pics ou encore à la ragnole qui est une sorte d'épuisette."

... au braconnier fier de l'être

La "bouteille à vairons", idéale pour les fritures, mais interdite © Radio France - Boris Loumagne

De son côté, Michel Raymond ne tergiverse pas lorsqu'on lui demande de se définir : "Je suis un braconnier, vous savez ce que c'est un braconnier ?" A 91 ans, il ne braconne guère plus mais il se souvient de ses jeunes années : "Quand j'avais 15 ans, ma mère me demandait d'aller attraper des truites à la main dans la Sorgue" Voilà comment tout a commencé, puis les techniques se sont développées : "On plaçait des cordeaux pour attraper une anguille, on pêchait aussi avec la bouteille à vairons." Mais aujourd'hui, selon Michel, la Sorgue a bien changé, elle est moins poissonneuse : "C'est à cause de la pollution et ça me met vraiment en colère !".