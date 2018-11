Auxerre, France

Les horticulteurs vont réaliser une partie importante de leur chiffre d'affaire en quelques jours. Les chrysanthèmes représentent 20% des plantes à fleurs vendues en France.

Il s'en vend chaque année 25 millions de pots en France.

Au milieu de ses rangées de fleurs jaunes, mordorées, pourpres ou blanches, Cédric Montagne arrose soigneusement chaque pot : "Mieux vaut arroser au pied du plant que par dessus, sinon on abime les fleurs. "Et ,s’il prend soin de ses 1.200 plantes c'est qu'elles représentent 20% de son chiffre son d'affaire annuel : "_Tout se joue en huit jours de temps_, je suis ouvert tous le jours en ce moment et tout se joue dans les derniers jours."

Tout se joue en huit jours - Cédric Montagne

Ici, beaucoup de clients sont des habitués : "On est attaché _ à nos tombes et aux traditions, le clair c'est pour mon fils et les autres pour mes parents et grands parents."Xavier et son épouse, n'envisagent pas d'aller acheter leur fleurs ailleurs, notamment en grande surface : "Moi je pense que c'est chacun son métier_ et qu'on doit le respecter. Si j'ai mal aux dents je ne vais pas chez le fleuriste."

Si j'ai mal aux dents je ne vais pas chez le fleuriste- Xavier, un client

Chez Cédric Montagne les pots sont tous en terre cuite et les fleurs le résultat de 6 mois de travail.