Rencontre entre agriculteurs au MMAréna au Mans : ceux qui veulent partir à la retraite et ceux qui débutent

Trouver un jeune qui reprenne sa ferme pour pouvoir partir à la retraite tranquille ou trouver une exploitation quand on sort de l'école. C'était le but ce jeudi du "farm-dating" organisé au Mans au MMAréna. L'occasion de mettre en relation les différentes personnes.

Transmettre son exploitation agricole en Sarthe est devenu un enjeu majeur. Il y a 200 fermes à louer ou à vendre cette année sur un total de 4.000 exploitations. Les chiffres vont augmenter selon la chambre d'agriculture de la Sarthe pendant encore dix ans.

Pour trouver des repreneurs, une journée était organisée ce jeudi au MMAréna au Mans.

Echanges entre jeunes agriculteurs et ceux qui veulent partir à la retraite © Radio France - Christelle Caillot

Des rencontres individuelles entre vendeurs et acheteurs

Envie de reprendre ou de travailler dans une exploitation agricole, c'était le moment d'être au MMAréna ce jeudi. Une journée était organisée par la chambre d'agriculture pour mettre en relation, les exploitants qui veulent partir à la retraite et céder leur ferme, et ceux qui veulent se lancer dans la profession.

C'était un peu comme un speed-dating entre amoureux. Les différents profils se mettaient autour d'une table, mais là il n'y avait pas de chronomètre. Les nouveaux et les anciens agriculteurs ont pu discuter autant de temps qu'ils le voulaient.

Parmi les vendeurs, il y avait Eric éleveur de bovins à Challes depuis plus de trente ans avec son épouse. Il souhaiterait partir à la retraite dans un peu plus d'un an et céder sa ferme pour que son exploitation ne devienne pas du vide.

"C'est compliqué, on est prêt à faire des concessions, sur les profils et sur le type de production que pourra prendre notre successeur".

Il souligne aussi que pour faire ce métier aujourd'hui, il faut vraiment aimer la nature, et il ne faut pas compter ses heures.

En face, dans ceux qui veulent se lancer dans l'agriculture, il y avait Fabien. Ce sarthois de 35 ans a travaillé quinze ans dans l'industrie, mais aujourd'hui, il en a marre de l'usine et avec sa compagne, il voudrait se lancer dans l'agriculture. C'est en allant sur plusieurs sites sur internet qu'il s'est rendu compte qu'il y avait de nombreuses fermes à vendre dans le département. Et puis comme il dit : "nourrir la population, c'est un beau défi !"