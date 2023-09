Rencontres nationales du pastoralisme dans la Drôme : des impluviums pour "sauver" l'eau en montagne

Les pratiques de certains éleveurs doivent-elles changer ? Quelles sont les solutions pour les troupeaux qui manquent d'eau en montagne ? Alors que s'ouvrent le rendez-vous annuel du pastoralisme à Die, beaucoup de questions se posent sur la nécessaire adaptation de cette activité aux boulversements climatiques. Philippe Cahn, président de l'ADEM, association départementale de l'économie montagnarde de la Drôme, était invité de France Bleu Drôme Ardèche ce mercredi matin :

ⓘ Publicité

France Bleu Drôme Ardèche : Même si ce n'est pas au menu des rencontres du pastoralisme, quand on parle élevage, on ne peut pas passer à côté de la question du loup. Aujourd'hui, un débat commence à la Commission européenne. pour vous, faut-il rayer le loup de la liste des espèces protégées ?

Le loup est une espèce protégée, mais c'est vrai qu'il est normal de se poser la question. La sortie de la présidente de la commission, Ursula von der Leyen, a relancé un peu le débat. C'est vrai que peut être que vu sa position, ça va être de plus en plus écouté. Et effectivement, le seuil de viabilité du loup qui était de 500 en France est largement dépassé. Mais nous, on pense qu'il faut même aller plus loin. Il faut essayer de voir ça au niveau de l'ensemble de l'arc alpin, parce que le loup ne connaît pas les frontières. C'est bien de tenir compte aussi de sa présence chez nos voisins, en Allemagne, en Autriche, en Italie pour prendre une décision.

Quand on regarde le programme de vos rencontres nationales, une part des réflexions est consacrée au changement climatique. Est ce que vous essayez de modifier les pratiques de certains éleveurs ?

Oui, on essaie dans nos recherches et dans nos conseillers techniques e suivre ces évolutions climatiques et de leur faire prendre conscience. Mais ils en ont conscience aussi. Nous, on est là pour les accompagner, pour leur donner des conseils. Peut être que dans certains alpages où il y a moins d'eau, il faut mettre moins de bêtes. C'est ce qu'on a commencé à faire avec certains éleveurs, notamment sur le plateau d'Ambel (dans le Vercors ndlr) pour préserver la ressource. Il faut aussi tenir compte justement des endroits qui sont plus adaptés, notamment l'été, avec de la garde en sous bois, mais qui est aussi plus plus compliquée à cause justement de la présence du loup. Parce que c'est plus difficile de garder un troupeau dans des sous bois que quand on a le troupeau en vue. Donc c'est vrai que le loup n'est pas au menu des rencontres de l'AFP (agence française du pastoralisme ndlr) , mais les conséquences de sa présence le sont.

Vous travaillez aussi à ce qu'il y ait moins de pins sylvestres dans nos massifs...

Le pin peut dans certains cas être une espèce invasive qui commence à peser parce que le pin sylvestre peut coloniser des prairies, donc il faut gérer ça au mieux. On a des expériences qui sont menées pour essayer d'en enlever quelques uns. Mais tout ça se fait avec avec les services de l'État, avec le CRPF (Centre National de la Propriété Forestière ndlr), en concertation avec les propriétaires privés et les éleveurs. En fait, c'est toute une discussion. Tiens là, ils gagnent un peu trop parce qu'il n'y a pas de repousse dessous. Notre but, c'est quand même qu'il y ait des espaces ouverts qui soient pâturées par les bêtes et éviter que la forêt gagne trop. On dit toujours "attention, il ne faut pas toucher un arbre" mais il faut savoir que, notamment dans la Drôme, la forêt gagne. C'est une bonne chose au niveau national. Mais il ne faut pas qu'elle gagne trop sur les espaces pastoraux.

Vous allez présenter lors de ces journées des expérimentations, notamment dans le Vercors, pour les troupeaux qui ont soif. Parce qu'avec le changement climatique se pose la question des abreuvoirs, en quelque sorte. Expliquez nous ça !

Au niveau de l'Adem (association départementale de l'économie montagnarde), on est un peu précurseurs. Depuis les années 90 on crée des impluviums. Il ne faut pas comparer ça à des bassines comme on a pu voir cet été. Les impluviums que l'on met en place, ce sont en moyenne de l'ordre de 500 mètres cubes et parfois moins. 40 % sont de 150 à 300 mètres cubes. C'est récupérer l'eau de pluie pour que quand les bêtes sont en alpage, en estive, elles puissent avoir suffisamment d'eau pour pour rester. Dans le Vercors., c'est vrai que c'est là que ça a commencé. Parce que le Vercors est un plateau karstique où l'eau ne reste pas. On a environ 45 ans impluviums dans la Drôme. Maintenant, ça gagne aussi les zones plus plus sèches, comme le Diois et les Baronnies. On a des demandes d'éleveurs. L'expérimentation consiste aussi parce que c'est bien de stocker cette eau mais il y a environ 30 à 40 % de l'eau qui s'évapore. Donc on fait des expérimentations pour protéger ces impluviums de l'évaporation, soit avec des filets de protection, soit avec des modules flottants. Et ça permet aussi, dans des secteurs où il y a des vautours, d'éviter que les vautours ne viennent se baigner dans les impluviums et ne viennent les souiller.