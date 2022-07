Rendements en baisse et qualité moyenne : bilan décevant pour les moissons indriennes

Depuis la cabine de sa moissonneuse batteuse, Nicolas Pailloux regarde disparaitre des tonnes et des tonnes de blés, avalées par l'engin. "Les rendements vont être très hétérogènes en fonction des types de sol. Ca va de -15% dans les sols moyens, jusque -30 à 40% de moins sur les sols avec une faible réserve en eau". Il y a les rendements et il y a la qualité, elle aussi en baisse. "C'est très moyen, par exemple pour l'orge ou le blé..."

600 litres de carburant par jour

Maigre consolation, les prix des céréales repartent à la hausse ces derniers jours. Mais cela devrait à peine suffire à compenser la hausse des coûts côté intrants et charges. "Ma moissonneuse consomme 400 à 600 litres de carburant par jour. Un plein, c'est plus de 1.000 euros... Imaginez un peu".

Le céréalier, à la tête de 450 hectares, termine de récolter le blé et l'orge. Il lui restera un peu d'avoine, "à peine assez sèche". Pour sa part, il pense arriver à un équilibre, "mais le gain ne sera pas important".

Nicolas Pailloux, président de la Chambre d'agriculture de l'Indre © Radio France - Gaëlle Fontenit

Six à huit heures par jour, il moissonne, du haut de sa cabine, "heureusement climatisée !". Quatrième génération à cultiver cette terre, près d'Issoudun, il suit dans les sillons la trace de son arrière grand-père, "qui a commencé avec 6 hectares ici...". Ces 20 dernières années, d'après Météo Centre, le nombre de canicule a été multiplié par deux par rapport aux mesures du demi siècle 1949-1999. Et ce n'est évidemment pas sans conséquence. Désormais président de la chambre d'agriculture de l'Indre, il constate " Le maïs, le tournesol, et tout ce qui est encore en train de pousser, souffrent du choc thermique. La plante est en stress, ca peut dégrader les rendements". Autre conséquence de ces grosses chaleurs : elles empêchent la repousse des grains tombés au sol, repousse nécessaire pour faire ensuite place nette et lancer d'autres cultures. "Si elle ne se fait pas dans la foulée et que les grains repoussent plus tard, ca se mélange à nos semis et c'est beaucoup plus compliqué pour désherber" explique Nicolas Pailloux.

Un risque incendie exacerbé

Conséquence aussi de la sécheresse, le risque incendie est important. "Tous les agriculteurs ont cela en tête quand il moissonne. Nous prenons beaucoup de précautions, nous avons des outils à portée de main pour arrêter un départ de feu".

Face aux changements climatiques, beaucoup d'agriculteurs sont contraints de revoir leurs pratiques : "Ca a des conséquences sur les choix des cultures et des variétés, sachant qu'on ne peut pas faire toutes les cultures partout. Le sol n'est pas forcément adapté... C'est un équilibre permanent".