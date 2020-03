Rennes : 8 marchés réduits restent ouverts, seuls les produits locaux sont autorisés

Après la décision du gouvernement de fermer les marchés en France dans le cadre des mesures de confinement, la mairie de Rennes a obtenu des dérogations pour conserver l'ouverture de 8 marchés hebdomadaires. "Pour assurer une bonne couverture géographique du territoire rennais, les marchés du Gast (mardi), Sainte-Thérèse, Toussaints et Mail (mercredi), Jeanne-d'Arc (jeudi) , Villejean (vendredi), des Lices et du Blosne (samedi) sont maintenus", explique la municipalité.

15 commerçants par marché

Pour obtenir ces dérogations, la mairie de Rennes a dû assurer à la préfecture la tenue d'une organisation cohérente en lien avec le plan de lutte contre la propagation du Covid-19 : limitation du nombre d'étals et mise en place de mesures sanitaires drastiques, notamment concernant le respect des distances entre les clients et les commerçants, et la gestion des flux et des files d'attentes.

Ainsi, les marchés ne pourront désormais accueillir que 15 commerçants à la fois. Ils devront également être "des producteurs locaux ou des commerçants qui se fournissent exclusivement auprès de producteurs locaux", détaille la mairie de Rennes, et ce dans le but de soutenir la production du bassin rennais.

Pour rappel, en cette période de confinement, il est demandé à l'ensemble de la population de réduire ses déplacement au maximum. Les marchés qui restent ouverts "sont désormais destinés uniquement aux habitants qui résident à proximité", insiste la ville de Rennes.