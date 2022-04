Rennes : Agriodor, la start-up qui mise sur le parfum pour une finir avec l'insecticide

Une start-up rennaise veut révolutionner la lutte contre les nuisibles, dans l'agriculture ! Agriodor, basée à l'incubateur BioPole, propose une alternative aux insecticides aux producteurs : un dispositif qui fonctionne grâce à des parfums et qui permet, au choix, d'attirer ou d'éloigner les ravageurs des cultures. Ce système est efficace pour 80% des insectes. Camille Delpoux, directrice développement chez Agriodor, est l'invitée de la Nouvelle Eco sur France Bleu Armorique.

Comment fonctionne votre innovation sur ces insectes ?

Si je suis une Bruche, par exemple, qui est un petit coléoptère qui va causer des dégâts sur la Féverolle notamment, je vais sentir une odeur beaucoup plus attractive que la culture elle-même. Donc, je vais avoir envie de suivre cette odeur-là, qui va m'amener vers un piège englué, et donc je ne vais pas pouvoir pondre sur la culture.

L'idée, c'est donc de se passer des pesticides classiques, pour quelles raisons ?

Alors on le sait qu'aujourd'hui, les produits phytosanitaires, et notamment les insecticides, ont des impacts négatifs sur la biodiversité, sur la santé, sur l'environnement. On a une pression des consommateurs qui veulent manger plus sainement et avoir moins de produits phytosanitaires dans les aliments. Les agriculteurs ont envie également de changer mais n'ont pas toujours les moyens de trouver des alternatives efficaces aux produits phytosanitaires, c'est ce qu'on veut leur fournir. Aujourd'hui, on est principalement en France, mais il y a des pistes de développement au Maroc, en Suisse ou dans d'autres pays européens.

Sur le papier, ces pièges sont assez simples. Est-ce que vous êtes seul sur le créneau ?

Pour les ravageurs qu'on va cibler, on est la seule société à avoir des solutions concrètes. La technologie des odeurs, des parfums, des kairomones, que l'on a développé, c'est vraiment une spécialité interne, avec un gros travail de recherche et développement. Aujourd'hui, on est le seul acteur privé en Europe à développer ce type de produit.

C'est quoi l'objectif ? C'est de se passer à terme totalement des insecticides ?

En tout cas, de réduire drastiquement, puisqu'on voit bien qu'au niveau politique, que ce soit au niveau européen ou en France, on a des gros enjeux là-dessus. Après les solutions de demain, ce ne sera pas une solution qui remplace les phytosanitaires, mais bien un combo de solutions qui va permettre d'arriver à la même efficacité. C'est notre vision du biocontrôle et nous, on est une pierre à l'édifice pour apporter une solution concrète à l'agriculteur.