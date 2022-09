Rennes : avant l'ouverture du SPACE, Marc Fesneau invité de France Bleu Armorique

Le SPACE, le salon international de l'élevage, ouvre ses portes mardi 13 septembre et durera jusqu'au jeudi 15 septembre au parc des expositions de Rennes-aéroport situé à Bruz (Ille-et-Vilaine). La manifestation, l'une des plus importantes en Europe et rendez-vous incontournable des éleveurs du Grand-Ouest, fête cette année ses 35 ans. Plus de 1200 exposants sont présents cette année.

Autour de 100.000 visiteurs sont attendus lors de cette 36è édition qui va se tenir dans un contexte de crise inédite en raison de la sécheresse, de la hausse du prix des carburants et de la grippe aviaire notamment. Le ministre de l'agriculture, Marc Fesneau, évoquera ses sujets et répondra aux questions des auditeurs France Bleu Armorique mardi 13 septembre entre 7h45 et 8H. Vous pourrez appeler au 0299673535 dès 7h30. Ensuite, le ministre partira au parc des expositions pour inaugurer le SPACE.