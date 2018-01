Rennes, France

Non aux promotions et aux prix cassés. Une petite trentaine d'agriculteurs d'Ille-et-Vilaine ont effectué dans le calme des contrôles au centre Leclerc de Saint Grégoire près de Rennes mardi après-midi. A l'appel des syndicats FNSEA et Jeunes Agriculteurs, ils se sont rendus dans les rayons de produits frais, lait, fromage, viande pour vérifier les étiquettes et constater que les marges des intermédiaires entre eux et les consommateurs sont importantes

Etats Généraux

Cette action intervient alors que le ministre de l'agriculture Stéphane Travert présente ce mercredi matin en conseil des ministres un projet de loi découlant des Etats Généraux de l'Alimentation; au même moment les négociations commerciales annuelles s'engagent sur les prix entre transformateurs et distributeurs.

Interrogations

"Ce ne sont que quelques centimes par kilo de viande et par litre de lait qu'on réclame" explique Cédric Henri producteur laitier à Paimpont en Ille-et-Vilaine; "ces centimes-là nous feront énormément du bien. Maintenant les Etats Généraux ont eu lieu on doit tenir compte de nos coûts de production, il faut passer à l'acte" conclut l'éleveur déterminé. Le projet de loi doit encadrer les promotions dans les grandes surfaces car comme l'explique Loïc Guines président de la FDSEA d'Ille-et-Vilaine "notre métier est en perpétuelle promotion ça ne peut pas durer" et le syndicaliste agricole s'inquiète : "le Président de la République a signé un nouveau code de la route en quelque sorte mais comment va-t-il l'appliquer".

Opération contrôle des prix au centre Leclerc © Radio France - Loïck Guellec

D'autres actions ?

La partie ne s'annonce pas facile notamment avec la grande distribution; d'autres actions sont envisagées dans les prochains jours en Bretagne pouvant aller jusqu'à un blocage des grandes surfaces. Mais toujours dans le calme et sans débordement espère-t-on à la FNSEA, le premier syndical agricole français.