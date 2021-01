Rennes : le Space 2021 aura lieu du mardi 14 au jeudi 16 septembre

"On veut redonner de l'espoir et des perspectives pour la rentrée", le président du Space, Marcel Denieu, et Anne-Marie Quemener sa commissaire générale se montrent résolument optimistes après avoir annulé l'édition de septembre 2020 en raison de la crise sanitaire.

Cette année, le salon international de l'élevage du grand Ouest, l'un des premiers en Europe, se déroulera sur 3 journées et non 4 comme d'habitude. Il fermera jeudi 16 septembre à 20 h au lieu de 18h les deux jours précédents. "On avait observé que le vendredi était beaucoup moins fréquenté ces dernières années et que les visiteurs étrangers étaient tous partis" explique Marcel Denieul "l'affluence est forte dès le mardi, ce qui est un phénomène nouveau".

Le digital à l'honneur

Le vendredi sera une journée entièrement consacrée au digital avec des temps forts proposés en ligne "on a un peu testé en septembre dernier en proposant une édition alternative après l'annulation du salon".

En 2019, le Space a accueilli 105.318 visiteurs dont 14.706 internationaux venant de 122 pays différents. Plus de 1400 exposants étaient présents au salon.