Rennes : Les enjeux climatiques et les conséquences de la sécheresse au cœur du SPACE 2022

Le SPACE, le salon international de l'élevage, qui s'ouvre au parc des expositions de Rennes ce mardi jusqu'à jeudi, consacre sa 35e édition aux enjeux climatiques. Pour en parler, Thierry Coué, le président de la FRS, la Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles de Bretagne, était l'invité de France Bleu Armorique ce lundi à 7h45.

France Bleu Armorique : D’ici à 2050, l'agriculture française devra avoir atteint la neutralité carbone et d’ici à 2030, le secteur devra déjà avoir baissé de 55% ses émissions de gaz à effet de serre. Quelles pistes vous avez pour y arriver ?

Thierry Coué : On avait souhaité évoquer dès l'année dernière ce sujet du climat, du changement climatique, de l'adaptation et de l'atténuation au changement climatique. Ces thématiques sont pour la plateforme de développement du SPACE un enjeu et pour la profession, un enjeu évidemment vital. 55% de réduction des gaz à effet de serre d'ici à 2030, c'est possible. Il va falloir regarder l'ensemble des facteurs permettant de diminuer ces gaz à effet de serre. Il y a un facteur sur lequel on va beaucoup insister, c'est le besoin de recherche et de développement, tant dans les productions animales que végétales. Tout cela, c'est de l'économie circulaire et on n'a pas attendu non plus que le changement arrive pour se mettre au travail donc on a déjà des effets concrets.

France Bleu Armorique : Dans le même temps, vous êtes aussi confronté à la sécheresse. On vient de vivre un été particulièrement sec. Quelles sont les conséquences sur l'agriculture en Bretagne ?

Thierry Coué : Les conséquences sont essentiellement sur les cultures estivales. Sur ces cultures-là, depuis fin juin, on n'a pas eu d'eau. Heureusement, aujourd'hui, l'eau est arrivée à partir de la mi-août. On estime des disparités terribles. Selon la qualité des sols et le moment ou l'eau est arrivé, on est entre 20 et 50 % de pertes.

France Bleu Armorique : La crise énergétique pèse aussi beaucoup sur les agriculteurs...

Thierry Coué : Ça pèse beaucoup, parce qu'évidemment le travail du sol, surtout lorsque les terres sont sèches, vous comprenez bien que ça use et ça consomme. Donc là aussi, on a beaucoup progressé depuis 10 ou 15 ans sur des techniques culturales simplifiées, sur du matériel plus adapté à des conditions un peu extrêmes. Mais quand même, s'il n'y a pas d'eau, une plante ne pousse pas.

France Bleu Armorique : Vous réclamez de meilleures rémunérations également ?

Thierry Coué : La rémunération, c'est bien l'enjeu puisque si nos charges augmentent, évidemment que les produits doivent augmenter pour sortir un revenu. Si pas de revenus, pas de produits. Mais là, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. L'enjeu, là aussi, on va le rappeler, c'est que l'ensemble des parties prenantes prennent la mesure et la bonne mesure, pas comme certaines déclarations, comme on l'a vu ces temps-ci pour qu'effectivement le revenu augmente, que les charges soient répercutées et qu'on arrive à sortir un revenu sur nos exploitations. Pour cela on en appelle à l'Etat, mais aussi au sein de la filière, à la grande distribution et aux acteurs intermédiaires.