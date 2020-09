Rentrée offensive pour les agriculteurs du Puy-de-Dôme

La FNSEA et les Jeunes Agriculteurs du Puy-de-Dôme ont fait le tour des dossiers agricoles ce lundi. Une rentrée syndicale plutôt morose après un troisième été consécutif de sécheresse et le besoin d'adapter l'agriculture aux enjeux de demain, en particulier les enjeux climatiques.

Retour à la normale pour les agriculteurs! Ils ont été mis en avant pendant le confinement mais quatre mois plus tard, ils ont le sentiment d'être revenus à la case départ. Pour la FNSEA et les JA 63, les principaux syndicats agricoles du département, les remises en cause se multiplient, ce qui explique cette riposte de rentrée.

Avec d'abord un constat assez sombre de la situation dans le Puy-de-Dôme. La sécheresse affecte les exploitations pour la troisième année consécutive et ce n'est peut être pas terminé. Des années sèches, il y en a toujours eu mais plusieurs qui se succèdent, cela met sérieusement en péril les exploitations, culture comme élevage. Les orages sont plus nombreux: il tombe beaucoup d'eau mais elle ravine et ne pénètre pas dans le sol.

Il faut ajouter les pucerons très présents dans les cultures; l'hiver n'a pas été assez froid pour les éliminer et l'interdiction des néonicotinoïdes ne permet pas de les éradiquer. Cela peut entraîner des pertes de rendement de 30 à 40% pour les céréales. Ou encore les vautours qui ont fait des dégâts dans le Cézalier. Le tableau n'est pas brillant mais pas question pour autant d'envoyer un message négatif.

Les réserves d'eau en question

Les agriculteurs veulent proposer des solutions et mettre en avant leurs expériences. Par exemple, la fermeture de la sucrerie de Bourdon leur a fait perdre la pulpe de betterave, qui servait à la nourriture des animaux. Pour la remplacer, une culture de sorgho est en test actuellement avec 12 types de sorghos pour trouver celui qui pourrait s'adapter au mieux. Certains agriculteurs ont eux remis au goût du jour des pratiques anciennes, comme la culture de la luzerne ou des méteils, des mélanges de céréales.

Et puis il y a la question de l'eau. Pour la FNSEA et les JA, la solution passe forcément par le stockage de l'eau. Des petites réserves (bassines, pour une ou deux exploitations) ou des plus grosses, qui serviraient à l'agriculture mais également à l'ensemble des usages de l'eau. Un dossier sensible, pas forcément populaire auprès du grand public. Malgré tout il faudra en passer par là selon les syndicats.

Une dizaine de projets de bassines sont dans les cartons, les premières pourraient être réalisées rapidement à Thuret et Maringues. Pour les plus grandes réserves, FNSEA et JA souhaitent pouvoir se mettre autour d'une table avec tous les acteurs pour trouver un terrain d'entente. Et les syndicats rappellent que s'il était possible de stocker 1% des précipitations qui tombent dans le Puy-de-Dôme, les besoins d'eau des agriculteurs seraient pourvus, 2%, ce serait l'ensemble des besoins du département.