Rentrée : un site internet pour trouver facilement son stage en agriculture

La rentrée est souvent synonyme de recherche de stage. Pour accompagner les étudiants et chefs d’entreprise, les Jeunes Agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine ont créé un site internet pour faciliter la mise en relation entre stagiaires et maîtres de stage. Car ce n'est pas toujours facile de trouver !

Une plateforme internet pour mettre en relation les étudiants et les agriculteurs. Elle s'appelle stage-agricole.com. Ce site internet existe depuis 2016. Il a été créé par les Jeunes Agriculteurs de Gironde. Il s'est depuis développé sur toute la Région Nouvelle-Aquitaine et même sur toute la France. Le principe est simple, il s'agit de mettre en relation des lycéens, mais aussi des écoles d'ingénieurs et des personnes en reconversion professionnelle, avec des exploitants agricoles prêts à les accueillir pour un stage.

Intuitif, rapide d’utilisation et gratuit

Les exploitants souhaitant devenir maîtres de stage s’inscrivent sur la plateforme en précisant les niveaux acceptés ainsi que les conditions de stage : durée et période de stage, hébergement possible ou non, missions à accomplir, horaires de travail. Toutes les exploitations sont géolocalisées !

Les personnes en recherche de stage peuvent, quant à elles, directement consulter les annonces des exploitations agricoles sur une carte intuitive, et les sélectionner selon le secteur géographique et la production souhaités. Une rubrique leur permet également de déposer leur CV, consultable par les exploitants.

Un moyen aussi pour recruter

L'idée de cette plateforme est partie de plusieurs constats explique Thomas Solans, responsable de stage-agricole.com pour les Jeunes Agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine, viticulteur et éleveur bovin en Gironde : "Aujourd'hui, on a du mal à installer des jeunes. On a du mal à recruter des salariés sur nos exploitations et on s'aperçoit qu'au niveau des choix, des orientations dans l'enseignement, le secteur agricole n'est pas forcément le plus plébiscité. Donc, c'est pour ça qu'une partie du site est dédiée aux collégiens de 3e. Mais, il y avait aussi le constat qu'il y avait de grosses difficultés pour trouver des stages."