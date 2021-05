Déconfinement : à la criée des Sables d’Olonne, les mareyeurs eux aussi ont le sourire

La réouverture des terrasses des restaurants, ce mercredi, était attendu par un grand nombre de personnes. Les clients, bien sûr, les restaurateurs, évidemment, mais d’autres secteurs professionnels sont concernés. C'est le cas de la filière pêche, dont l'activité a souffert, ces derniers mois. Alors, à la criée des Sables d'Olonne, en Vendée, tout le monde a le sourire.

Prêts pour l'expédition © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Il faut dire que les derniers mois ont été difficiles. D'après plusieurs mareyeurs (les grossistes des produits de la mer), la restauration peut représenter jusqu'à 40% du chiffre d'affaire. Moins de volumes, baisse des cours... Pour Pierre Genais, le directeur de la criée des Sables, il était temps que ça se termine : « les cours étaient à la baisse de quatre, cinq euros du kilo sur certains produits, comme la sole. C’est loin d’être négligeable ».

La vente des poissons nobles a été particulièrement touchée, et notamment les gros poissons, difficiles à écouler en poissonnerie, explique Alderic Logeais, gérant du mareyeur Ladimar : « tout ce qui est petites tailles se vendait bien en poissonnerie, mais pas tout ce qui faisait plus de deux kilos. Ce sont des poissons qui intéressent les restaurateurs et valent très cher. On s’est aperçu, avec la fermeture des restaurants, que plus c’était gros, moins c’était cher ».

Sous criée, les ventes n'ont pas explosé pour autant, ce mercredi matin, mais il y a du mieux, dit Marylene Auger, responsable de l'entreprise Vives Eaux aux Sables d'Olonne. Elle travaille justement beaucoup pour la restauration, au niveau local : « les commandes ont repris pour ce week-end, dès aujourd’hui, même. C’est de l’ordre de 30% environ ».

C'est surtout le 9 juin, quand tous les restaurants pourront recommencer à fonctionner normalement, qui le situation devrait s'améliorer pour l'ensemble de la filière pêche.