Repas 100% creusois à la cantine de l'école de Saint-Sulpice-le-Guérétois

Repas 100 % creusois à la cantine de Saint-Sulpice-le-Guérétois ce vendredi midi ! Les élèves de l'école maternelle et élémentaire de la commune ont mangé des produits locaux de l'entrée au dessert. Le menu a été élaboré par la Chambre d'Agriculture de la Creuse et la mairie dans le but de promouvoir les circuits-courts et valoriser le travail des producteur du département. À terme, l'idée est de fournir les cantine tout au long de l'année.

"C'est super bon"

Des tomates noires de Crimée des Jardins de Saintary à Rimondeix, des pâtes Cœur de Creuse produites à Guéret avec du sauté de bœuf de la boucherie Genty à Saint-Fiel, des yaourts à la vanillle du domaine du Tumulus à Bonnat, des pommes du Gaec Vincent à Measne et du pain de la boulangerie de Saint-Vaury, Au rendez-vous des gourmets : c'est ce que les écoliers ont pu déguster pour le déjeuner.

Après l'entrée, les assiettes sont vides : "C'est super bon !" s'exclame Lucien. Pierre, lui attend les pâtes avec impatience. Il connaît déjà les Coeur de Creuse et le garçon averti estime que c'est un vrai plus de manger des produits locaux : "Si c'est local ça fait moins de pollution, et tu sais plus comment les aliments sont faits et d'où ils viennent du coup c'est mieux !" explique-t-il.

Un test qui pourrait se prolonger

Ce déjeuner test va permettre à la mairie et à Marc Rollet, le responsable de la restauration à la commune de Saint-Sulpice-le-Guérétois, d'envisager de travailler régulièrement avec des producteurs locaux. Le cuisinier, qui prépare en moyenne 150 repas par jour, assure que malgré des prix légèrement plus élevés de certains produits locaux comme les pâtes, le coût global n'est pas plus cher qu'avec des produits industriels : _"Les pommes régionales sont moins chères qu'en magasin par exemple. On s'adapte au niveau des quantités et puis on gère sur le budget à l'année" _affirme-t-il. Reste maintenant à créer des partenariats avec des agriculteurs creusois sur le long terme. En attendant, le prochain repas 100% local à la cantine de la commune est prévu pour la semaine du goût du 12 au 18 octobre.