Repas de Noël : c'est déjà la course pour acheter sa dinde et son chapon !

Landrévarzec, France

La petite boutique de l'exploitation de la Bruyère Blanche à Landrévarzec (Finistère) ne désemplit pas. Elle propose en vente direct des chapons, des dindes, des oies, des canards ou des canettes pour les repas de fin d'année. "L'année dernière, pour Noël, les gens faisaient même la queue dans la cour", se souvient Céline Croissant, la gérante de l'exploitation. Cette année, la course commence pour toute l'équipe de l'exploitation et ce jusqu'après les fêtes, "jusqu'au 5 janvier, généralement." Par rapport à un mois normal, celui de décembre fait exploser les ventes "du simple au triple."

Une oie de cette exploitation © Radio France - Roméo van Mastrigt

Parmi les produits phares, on retrouve "les chapons en premier, les dindes puis les canards. Par contre, on vend de plus en plus de pièces découpées parce que les familles sont moins nombreuses, elles ont besoin de moins de quantité." Les gens viennent en avance pour commander leurs pièces comme Bernadette, qui vient acheter "du chapon pour Noël et du filet d'oie pour le 31."

Le budget moyen de Jean-Claude se situe autour d'une quarantaine d'euros : "c'est le moment de se lâcher et de se faire plaisir. Si on ne le fait pas à Noël, on le fera jamais !" Comptez environ 12 euros le kilo pour le chapon et 14 euros pour la dinde de Noël.