A Pellevoisin, Robin Doublier, jeune producteur de céréales, a décidé de replanter des haies. Favoriser la biodiversité, stabiliser les sols, charmer le paysage, ces arbustes arrachés dans les années 50 et 60, retrouvent aujourd'hui les faveurs des agriculteurs

Pellevoisin, France

Les grandes plaines de colza à perte de vue, ce n'est pas vraiment du goût de Robin Doublier. Installé depuis 1 an sur la ferme familiale, ce jeune producteur de céréales veut casser le modèle habituel des céréaliers. De la diversité dans les cultures, de la transformation sur place, mais aussi des parcelles plus petites, et donc, des haies de bocages.

"Il y a des avantages agronomiques, explique Robin Doublier. Grâce à l'effet coupe-vent, l'assèchement des sols est limité, on va lutter contre l'érosion en régulant mieux l'écoulement des eaux de pluie. Les haies servent d'habitat pour des oiseaux, des insectes, du gibier... ça favorise la biodiversité"

Les arbustes sont choisi parmi 8 espèces locales. Des noisetiers, des charmes ou encore des cournouillers sanguins.

Les haies sont encore présentes dans cette partie du Berry, mais leur nombre a fortement diminué dans les années soixante, au profit des grands espaces, favorables aux machines volumineuses. Le père de Benoît, Denis Doublier, s'en souvient : "En 1968, mon père a acheté cette exploitation, et c'est à ce moment là que les terres ont été remembrées. Sur Pellevoisin, il y a des secteurs qui ont été plus déboisés que d'autres. Les parcelles font 5 à 10 hectares, mais dans les bocages, dans le boischaut sud par exemple, c'est resté beaucoup plus petit."

La revanche des haies

Les autorités ont bien compris l'intérêt de ce retour aux bocages et encourages ce genre d'initiatives. C'est d'ailleurs grace au concours "arbres d'avenirs" que Robin Doublier a pu financer cette reforestation sur son exploitation.

Ce jour-là, c'est chantier participatif sur la ferme. Des étudiants du centre de formation de paysagistes (CFPPA) de Châteauroux sont venus prêter main-forte. L'occasion pour Julien, futur jardinier d'appliquer les gestes qu'il a appris en cours : "On replante ce qu'on a arraché auparavant. Je trouve que c'est gratifiant de ré-enrichir le milieu de végétaux, reconstruire ce que l'homme a détruit."

Des haies qui serviront également au générations futurs d'agriculteurs... "si on ne décide pas de les arracher au prochain remembrement", soupire Robin.

Pour financer l'achat d'un moulin à meule de pierre, Robin Doublier a lancé une cagnotte en ligne sur Bluebees.fr. Il pourra alors transformer ses céréales en farine et en huile, lui-même.