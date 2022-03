REPORTAGE : à Plomeur dans le Finistère, les fleurs sont à l'honneur au printemps

C'est la pleine saison des jacinthes et des tulipes à Plomeur dans le Finistère à quelques kilomètres de l'océan. Ard Kaandorp ne changerait de métier pour rien au monde. À chaque printemps les champs de son exploitation de 60 hectares deviennent multicolores. À perte de vue, des jacinthes et des tulipes en fleur dont le parfum embaume l'air à des centaines de mètres à la ronde.

Champ de jacinthes en fleur à Plomeur sur l'exploitation Kaadorp © Radio France - Erwan Chassin

Avec soeur Marlies et leurs douze employés, ils produisent des bulbes destinés principalement à l'exportation vers la Hollande, leur pays d'origine bien connu également pour ses champs de tulipes. Pourtant, l'exploitation Kaandorp parvient à rivaliser avec les productions hollandaises. En Bretagne le climat est beaucoup plus doux et les bulbes arrivent à maturité trois semaines plus tôt. Ce qui permet à l'exploitation Kaandorp de distancer la Hollande. Sur l'exploitation, seulement 3 hectares sont réservés aux tulipes.

Champ de jacinthes en fleur à Plomeur sur l'exploitation Kaandorp © Radio France - Erwan Chassin

Marlies Kaandorp explique également que si les fleurs poussent si bien sur leur exploitation c'est grâce au sable dans lequel sont plantés les bulbes. Des bulbes qui peuvent être achetés par le particulier sur place dans la boutique des Kaandorp.

Les fleurs à l'honneur

Dès ce samedi 19 mars, c'est la fête des fleurs sur le domaine. Au programme, des balades de cinq kilomètres dans les champs de jacinthes. Le public pourra aussi admirer le jardin d'exposition de fleurs de printemps, emprunter le petit train au départ de la cour des Kaandorp pour un circuit entre les plantations multicolores.

Les visiteurs pourront également contempler un château fort en fleur de jacinthe, construit minutieusement par une armée de bénévole. Il sera visible dans la cour de l'exploitation dès samedi.

Le chateau fort en fleur de jacinthe se prépare. © Radio France - Erwan Chassin

Mais attention, les balades à pied ne sont qu'autorisées autour des champs, sur une voie balisée. La saison des jacinthes prend fin dans un mois.