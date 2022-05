REPORTAGE : éleveur laitier, Antoine Ribes s'inquiète du manque d'eau dans le nord de l'Ardèche

Le manque de pluie inquiète les agriculteurs du nord Ardèche. Alors qu'une vague de chaleur précoce débute, Antoine Ribes, éleveur laitier sur la commune d'Eclassan au sud d'Annonay constate déjà l'impact du déficit hydrique sur son exploitation. L'herbe de son pâturage jaunit voire ne pousse plus, ce qui laisse craindre un manque de fourrage sur l'année 2023.

Eleveur laitier, Antoine Ribes s'inquiète du manque d'eau dans le nord de l'Ardèche. L'herbe ne pousse plus sur certaines de ses parcelles. © Radio France - Erwan Chassin

"Heureusement que l'année 2021 était bonne."

"Jusqu'à présent, nous n'étions pas trop inquiets au niveau des quantités de fourrage" explique Antoine Ribes. "Au début de l'année 2021, il n'y avait pas assez de pluie mais vers le 8 mai, le temps a été suffisamment humide pour permettre à l'herbe de pousser" affirme l'éleveur laitier aux 200 animaux. Grâce aux précipitations tombées l'an dernier, il a pu faucher assez d'herbe pour résister cet été si la pluie devait ne pas tomber dans les prochaines semaines.

Mais en revanche, rien n’est certain pour l'année 2023. "Depuis six mois nous avons eu à peine 120 mm de précipitations, il en faut 700 sur un an pour que les nappes phréatiques se remplissent suffisamment." A cause de la vague de chaleur qui commence en Ardèche "dans quinze jours, l'herbe sera grillée, elle est déjà en train de disparaitre à une vitesse pas possible" constate l'éleveur.

En cas de forte sécheresse, Antoine Ribes sait qu'il sera aidé par l'Etat pour y faire face, "même si les aides ne couvrent pas l'ensemble des dégâts causés par la sécheresse".