La pratique individuelle de la chasse, y compris donc celle concernant le petit gibier, de nouveau autorisée à partir du samedi 28 novembre dans le Doubs. Mais attention, pendant trois heures maximum et pas plus loin que vingt kilomètres autour de son lieu de résidence.

Reprise de la chasse au petit gibier dans le Doubs, 3 heures et 20 kilomètres maximum

La chasse en individuel aux petits gibiers est de nouveau autorisée dans le Doubs dès le samedi 28 novembre. A deux conditions cependant : ne pas s'éloigner à plus de vingt kilomètres de son lieu de résidence et ne pas chasser pendant plus de trois heures. Le préfet du Doubs, Joël Mathurin précise également, dans un arrêté, les conditions d'exercice de cette pratique, notamment "les mesures sanitaires à respecter en cas de chasse en action coordonnée".

Le 9 novembre, la préfecture du Doubs avait autorisé les battues collectives de régulation des grands gibiers : sanglier, cerf et chevreuil. Dès le samedi 28 novembre, une modification d'arrêté permet aux chasseurs de reprendre leurs activités concernant le petit gibier, comme les lièvres.

