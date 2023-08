Réserves d'eau : un irrigant s'explique en Charente

C'est le départ du "convoi de l'eau". A l'appel de la Confédération paysanne et de l'association "Bassines non merci", les militants à vélo vont partir de Longré en Charente ce vendredi matin, avant de se retrouver à Lezay en Deux-Sèvres vendredi après-midi près de sainte-Soline. Puis, direction Paris où ils comptent arriver à la fin de la semaine prochaine.

De leur côté, les agriculteurs irrigants et propriétaires de ces réserves de stockage de l'eau, veulent aussi s'exprimer.

Mis en accusation par les militants anti-bassines, ils font valoir leurs arguments.

Guillaume Chamouleau est agriculteur céréalier à Cellefrouin en Charente. A 42 ans, producteur de maïs et vice-président de la Chambre d'Agriculture de la Charente, il utilise depuis dix ans une réserve d'eau créée il y a 25 ans par son père et ses voisins. Elle peut contenir 209 000 mètres cubes d'eau, de l'eau pompée l'hiver dans la rivière. L'association syndicale autorisée, présidée par Guillaume Chamouleau, regroupe une douzaine d'agriculteurs pour utiliser trois réserves d'eau sur le bassin du Son-Sonnette, affluent de la Charente, moins touché par la sécheresse que d'autres bassins charentais

loading

Guillaume Chamouleau balaie d'un revers de main l'accusation de profiter de l'eau commune à titre privé. Ce qu'il produit sur son exploitation, rappelle-t-il avec force, c'est l'équivalent de la nourriture pour 3000 personnes. Le 8 septembre prochain, à Niort, cinq hommes seront jugés après les affrontements violents avec la police, fin Mars à Sainte-Soline. Ils devront répondre d' "organisation de manifestation interdite". Ils encourent tous 6 mois de prison