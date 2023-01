Restrictions d'eau dans la Vienne : "je ne compte pas fermer mon exploitation d'ici 3 ans"

Après l'été sec de 2022, le gouvernement dévoile ce jeudi son plan national anti-sècheresse. L'objectif est de mieux préserver la ressource. Chez nous, dans le Poitou, la question se pose aussi. La semaine dernière, lors de ses vœux à la presse, le préfet de la Vienne a présenté les premières conclusions du rapport HMUC. Selon lui, il est dit que dans certains secteurs comme le sous-bassin de la Pallu et de l'Auxance, le remplissage de "quatre ou cinq" des bassines en projet risque de ne pas être possible. Pire il faudra stopper l'irrigation dans ces zones là. Jean-Marie Girier a précisé que ça serait la fin de certaines exploitations agricoles en citant l'exemple de la ferme du "Blas'lait" à Saint-Martin-la-Pallu.

"Dans trois ans, j'espère toujours être là"

"Dans 3 ans, j'espère bien toujours être là, et même dans les décennies à venir, réagit Damien Laroche, l'un des trois associés de cette exploitation laitière. Surtout que l'éleveur a investi l'année dernière. Un atelier vient d'être créé pour transformer le lait produit à la fermer en yaourt, beurre ou crème. "Si on investit, c'est parce qu**'on croit en notre métier**. Et ce n'est pas pour arrêter dans trois ans parce qu'il y a une politique qui change du jour au lendemain".

Damien Laroche reconnait en revanche que la problématique de l'eau est de plus en plus forte. "Avec la sécheresse et les restrictions très tôt sur l'irrigation, l'été dernier, on a perdu 54 % de notre production de fourrages et maïs." Mais il tient à le rappeler au préfet, le monde agricole n'a pas attendu la crise de 2022 pour agir. "Il y a dix ans, on utilisait 85 000 m3 d'eau. Aujourd'hui, on est à peine à 50 000 m3 alors qu'on a plus d'hectares. On a optimisé."

"Réutiliser les eaux usées des villes"

Et si l'eau peut manquer en été, Damien Laroche estime qu'il y a d'autres solutions que stopper l'irrigation. "Le problème déjà en France, c'est que la politique de l'eau est départementale. Il faudrait une politique nationale forte sur les usages. On devrait aussi s'inspirer d'autres pays. Par exemple, Israël a très peu d'eau. Mais ils utilisent la technologie et l'irrigation pour maintenir les rendements. Ils réutilisent aussi les eaux usées des villes. Ce qui n'est pas fait en France."

Aujourd'hui, il invite le préfet à venir revisiter sa ferme, ainsi que les élus locaux, pour débattre sur comment mieux utiliser et préserver l'eau.