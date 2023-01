Restrictions d’eau : les agriculteurs appellent à une grande manifestation à Perpignan

L’heure de la contre-attaque a sonné pour les agriculteurs des Pyrénées-Orientales. Scandalisés par une décision du tribunal administratif de Montpellier qui réduit drastiquement les prélèvements d’eau dans le Têt, ils lancent un appel « à la mobilisation générale » le mardi 24 janvier dans les rues de Perpignan. Objectif : « mobiliser l’ensemble du monde rural » pour faire pression sur les services de l’Etat.

D’ores et déjà, les chasseurs annoncent leur présence dans le cortège, qui va s’élancer à 10 heures du parking du Parc des expos. « Nous avons les mêmes adversaires : non pas les écologistes mais les éco-terroristes », lâche le président de la fédération de chasse Jean-Pierre Sanson. « Nous avons aussi reçu le soutien des stations de ski des Neiges catalanes, de la chambre des métiers, de l’Umih, des artisans et de nombreux élus qui viendront défiler avec leurs écharpes », détaillent les organisateurs qui espèrent plus d’un millier de manifestants et quelques tracteurs.

Saisi par l'association France Nature Environnement, le tribunal administratif de Montpellier a annulé fin novembre une dérogation jugée vitale par de très nombreux producteurs de fruits et légumes. Ils bénéficiaient jusqu'ici d'une dérogation pour utiliser l'eau de la Têt dans les cultures pendant l'été à condition de laisser un débit minimal de 600 litres par seconde. Désormais aucun prélèvement ne pourra être effectué en dessous d'un débit de 1500 litres par seconde.

« C’est une catastrophe : 6000 hectares de cultures et de vergers ne pourront plus être irrigués et risquent de disparaitre : 1500 agriculteurs sont directement menacés », s’alarme Fabienne Bonnet, la présidente de la Chambre d’agriculture.

« Le but de cette manifestation, c’est de faire pression sur les services de l’Etat : le préfet a jusqu’à la fin du mois pour faire appel de la décision du tribunal. C’est indispensable ! », explique Bruno Vila, à la tête de la FDSEA, premier syndicat agricole.

« Et comme cet appel ne sera pas suspensif, le préfet doit aussi nous apporter des solutions à court-terme », renchérit Pierre Hylari, président des jeunes agriculteurs. « Sans eau, nous ne pourrons pas passer l’été ».