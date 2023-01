Retour de l'hiver en Alsace : "il faut du froid aux plantations"

La plupart des végétaux ont besoin de froid. La baisse des températures de cette mi-janvier en Alsace est donc une bonne nouvelle pour les arboriculteurs. "Il faut mille heures en dessous de 7 degrés l'hiver pour que les arbres fruitiers donnent de beaux fruits", explique André Muckensturm, président de l'association production fruitière intégrée, PFI, qui rassemble des vergers responsables. Il a 10 hectares de pommiers à Rottelsheim près de Brumath. "C'est le repos végétatif. La sève redescend dans les racines. Sans froid, le bourgeon se développe trop vite, et ça fait de petits fruits."

La neige, une couverture naturelle

Chez Schwarz horticulteurs et fleurs, à Geudertheim, pas d'inquiétude non plus quant au retour du froid. "Les plantes en ont besoin pour bien fleurir", souligne Jérôme Fischer. Le froid permet aussi de lutter contre les ravageurs, "les insectes et les champignons n'aiment pas le froid", précise André Muckensturm. La neige ne pose pas de problème non plus. "Ca permet de maintenir la végétation à une température constante autour de zéro degré", explique Jérôme Fischer, "c'est comme une couverture."

Mais attention, si des températures négatives sont plutôt bénéfiques pendant l'hiver, c'est complètement différent au début du printemps. "Quand le gel revient alors que la végétation est avancée, là les dégâts peuvent être importants", observe André Muckensturm.