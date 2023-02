Retrait de l'herbicide S-métolachlore : quelles conséquences pour les agriculteurs de la Vienne ?

C'est une décision qui questionne de nombreux agriculteurs. L'Agence française de sécurité sanitaire (Anses), annonce vouloir interdire le S-métolachlore , un herbicide très utilisé par les exploitants français, et dont les dérivés chimiques ont été détectés au-delà des limites autorisées dans des eaux souterraines fournissant de l'eau potable.

Chaque année, près de 2 000 tonnes sont aspergées sur les champs français, selon l'Anses. La substance est essentiellement utilisée dans les cultures de maïs, de tournesol et de soja . L'Anses dit avoir mené une expertise sur le risque de contamination des eaux souterraines par le pesticide herbicide. Les résultats indiquent des "concentrations estimées supérieures à la limite de qualité fixée par la législation européenne."

Par quoi remplacer le S-métolachlore ?

Dans la Vienne, l'annonce reçoit un accueil mitigé de la part des exploitants qui utilisent le S-métolachlore. Teddy Cabélduc possède 130 hectares de terrain. Il cultive plus d'une dizaine de céréales, dont du maïs sur une quinzaine d'hectares. "La dernière fois que j'ai utilisé du S-métolachlore c'était l'année dernière pour un problème de mauvaises herbes résistantes à donc matières actives, donc on essaie de les détruire avec un produit qui marche" se rappelle l'agriculteur.

Il n'est pas opposé par principe à l'interdiction du S-métolachlore mais déplore le manque d'alternatives : "il va falloir changer de pratique. Soit trouver un autre produit plus écologique s'il existe ou alors changer de pratique agricole, avec le travail du sol, voire changer de culture dans le pire des cas. Le travail du sol on s'y est mis il y a dix ans, mais c'est plus de travail et moins efficace qu'un produit phytosanitaire."

D'autant que cette nouvelle interdiction s'ajoute à une liste déjà longue, explique Teddy Cabélduc : "tous les ans, ce sont 20, 30 ou 40 produits plus ou moins spécifiques qui passent à la trappe. C'est aussi une volonté des agriculteurs d'en utiliser moins, mais il faut que nous restions rentables. Et il ne faut pas oublier que l'on produit de l'alimentation : sans culture, il n'y a pas de nourriture."

Satisfaction des associations de défense de l'environnement

Les associations de défense de l'environnement, elles, saluent cette décision. François Veillerette est le porte-parole de l'association de défense de l'environnement Générations Futures. Il regrette une décision prise trop tardivement : "il faut d'abord signifier aux entreprises qui ont une autorisation de mise sur le marché que l'autorisation va être retirée. Ensuite il est possible qu'il y ait un délai de 'grâce' pour quelques mois, le temps d'écouler les stocks. C'est quelque chose sur lequel nous ne sommes pas d'accord."

François Veillerette estime que les autorités sanitaires sont au courant depuis longtemps de la dangerosité du produit. "Quelques années à peine après l'autorisation, les autorités européennes ont averti sur le risque de pollution des eaux. Cela fait également plusieurs années que l'on sait que le produit est cancérogène." Le porte-parole de Générations Futures poursuit : "nous sommes contents de voir que l'on se dirige vers une forte restriction voire une interdiction au niveau européen mais on aurait pu agir il y a déjà plusieurs années."

L'interdiction des principaux usage de ces désherbants ouvrirait un "délai de grâce" permettant la vente des produits pendant encore 6 mois et leur utilisation pendant 12 mois, selon l'Anses. En France, le plan Ecophyto, révisé en 2018, s'est donné comme objectif de réduire de 50% l'usage des pesticides de synthèse d'ici à 2025 . En 2021, hors produits autorisés en bio et solutions de biocontrôle (utilisant des mécanismes naturels), environ 43 000 tonnes de produits phytosanitaires ont été vendues en France, selon des données provisoires du ministère de l'Agriculture, soit 19% en dessous de la moyenne 2012-2017.

