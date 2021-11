Retraites agricoles : une augmentation bienvenue pour les agriculteurs bourguignons

C'est un coup de pouce pour les retraites agricoles les plus faibles. Depuis le 1er novembre, elles sont passés de 75 % à 85% du smic net agricole soit 1035 euros net par mois pour une carrière complète d’exploitant agricole. Cette augmentation est toujours bonne à prendre pour les petites pensions.

7839 retraités Bourguignons seraient concernés. Cette augmentation est bienvenue pour eux comme pour ce couple qui tient à conserver l'anonymat et qui habite dans l'Auxerrois.

Un potager et un poulailler pour améliorer l'ordinaire

Bernard*, 77 ans et Chantal* 74 ans, sont à la retraite depuis une quinzaine d'année. Elle touche 608 euros par mois et lui 885 euros : de petites pensions avec lesquels ils composent comme ils peuvent : "Quand on a plus le revenu de l'exploitation, On s'aperçoit que ça fait juste pour y arriver" déplore Bernard, " on fait du jardinage et quelques volailles pour nous. Comme tout augmente, on voit que c'est intéressant de cultiver ses légumes".

Le potager, les quelques poules et lapins permettent de vivre sans avoir les yeux rivés sur les étiquettes au supermarché, mais il y a des dépenses incontournables qui flambent : "Rien que le fioul pour se chauffer" argumente Chantal "depuis le 3 septembre il a pris 150 euros Hors taxes pour une cuve de 1000 Litres".

Une augmentation pour pallier l'inflation

Dans ce contexte où l'énergie et le carburant augmentent, La revalorisation des pensions du 1er novembre va permettre à notre couple de faire face plus facilement. Bernard va toucher 150 euros de plus par mois. "C'est toujours insuffisant par rapport à notre corps de métier" explique l'agriculteur retraité, "mais c'est une bonne idée quand même". "Ça va pallier les augmentations de ces derniers mois dans un premier temps", renchérit Chantal, " mais on ne va quand même pas faire de placements avec ça" conclut-elle dans un sourire.

Un "Plus" utile donc, d'autant que la pension de Chantal, elle, n'augmentera pas pour le moment, les conjoints collaborateurs ne sont pas concernés par cette hausse.

* Les prénoms ont été changé