Retraites : "Cette réforme est intéressante pour nous" selon Frédéric Perrot, de la FNSEA en BFC

Besançon, France

Il n'y a pas que des mécontents face à la réforme des retraites portée par le gouvernement. Les agriculteurs, par exemple, voient ce projet de réforme comme un bonne nouvelle. C'est en tout cas l'avis de Frédéric Perrot le président de la FNSEA en Bourgogne-Franche-Comté. Il était notre invité ce mercredi matin.

"Les bases de cette réforme sont intéressantes pour nous", estime ainsi Frédéric Perrot. "Aujourd'hui _les retraites agricoles en France sont parmi les plus faibles_, on est en moyenne à 750-780 euros par mois pour des agriculteurs qui ont travaillé toute leur vie, dans des conditions pas toujours faciles. Nous, on réclame une véritable égalité à la fin de chaque parcours professionnel."

Objectif de la FNSEA, une retraite à 1000 euros pour les agriculteurs

"Par rapport aux minima sociaux, on est _largement en dessous des autres catégories professionnelles" précise par ailleurs le président de la FNSEA en Bourgogne-Franche-Comté. "On n'a pas non plus de calcul sur les 25 meilleures années. Notre objectif, c'est une retraite à 85-90% du SMIC, donc autour des 1000 euros, ce n'est pas une revendication énorme par rapport à ce qui se passe" rappelle-t-il également. Et de conclure : "Pour rappel le montant moyen des pensions en France est de 1500 euros."_